Tiết lộ lý do Man Utd từ bỏ HLV Pochettino để ký hợp đồng với Rangnick

Dân trí Mặc dù được đồn đoán sẽ chiêu mộ HLV Mauricio Pochettino nhưng Man Utd gây bất ngờ khi nhắm người tiếp quản "ghế nóng" tại sân Old Trafford lại là chiến lược gia người Đức Ralf Rangnick.

Người hâm mộ rất mong đợi HLV Mauricio Pochettino sẽ tiếp quản "ghế nóng" mà đồng nghiệp Ole Gunnar Solskjaer để lại ở Man Utd sau khi chiến lược gia người Na Uy bị sa thải khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng.

HLV Pochettino được cho là sẵn sàng ngồi vào "ghế nóng" ở Man Utd khi ông không tìm thấy hạnh phúc ở PSG, nhưng cuối cùng "Quỷ đỏ" lại chọn Ralf Rangnick giữ cương vị "thuyền trưởng" trong 6 tháng còn lại ở mùa giải này.

Mới đây, tờ The Telefoot đã tiết lộ lý do tại sao HLV Pochettino không được chọn ở sân Old Trafford.

Man Utd không ký hợp đồng với Pochettino khi PSG đề nghị mức giá quá cao cho chiến lược gia người Argentina.

Telefoot giải thích rằng tiền chính là một trong những vấn đề trong vụ việc này. PSG chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu Man Utd chấp nhận trả khoảng 15 đến 20 triệu euro tiền đền bù cho việc "cuỗm" cựu thuyền trưởng Tottenham khỏi Paris.

Song song với đó, PSG không thể đảm bảo rằng họ sẽ tìm được HLV đủ tầm thay Pochettino để làm thầy của dàn sao thượng thặng hiện tại với những Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma hay Marco Verratti.

Câu hỏi lúc này là tương lai của Pochettino sẽ ra sao vào hè 2022 khi Man Utd chắc chắn sẽ một lần nữa tìm đến nhà cầm quân này trong nỗ lực thay thế HLV tạm quyền Ralf Rangnick - người sẽ lùi về sau đảm nhận vai trò cố vấn trong 2 năm tại CLB.

Pochettino mới dẫn dắt PSG từ tháng Giêng 2021 thế chỗ Thomas Tuchel. Ông hiện vẫn còn hợp đồng với đội bóng nước Pháp đến năm 2023.

Ngoài Pochettino, Man Utd còn nhắm Roberto Mancini (tuyển Italia) và Erik ten Hag (Ajax) cho chiếc "ghế nóng" vào mùa giải năm sau.

