Tiết lộ lý do Carlos Alcaraz chia tay HLV Ferrero

Theo nguồn tin nội bộ từ chuyên gia quần vợt Craig Shapiro, HLV Juan Carlos Ferrero đã nhiều lần yêu cầu tăng lương. Việc này khiến bố của Carlos Alcaraz phật lòng và quyết định chấm dứt hợp tác với HLV Ferrero.

Craig Shapiro tiết lộ: "Có thông tin cho rằng Ferrero liên tục đòi tăng lương cao, cố gắng đàm phán hợp đồng tốt hơn, nhưng bố của Alcaraz đã kiên quyết chấm dứt cuộc thảo luận và mối quan hệ".

Alcaraz giành được nhiều thành công dưới sự huấn luyện của HLV Juan Carlos Ferrero (Ảnh: Reuters).

Ở mùa giải năm nay, Alcaraz giành 2 Grand Slam là Roland Garros, US Open và kết thúc mùa giải ở vị trí số một thế giới.

Carlos Alcaraz đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open.

Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu. Đây là mùa giải xuất sắc của tay vợt 22 tuổi, do vậy, quyết định chia tay HLV Juan Carlos Ferrero càng khiến giới chuyên môn bất ngờ.

Mục tiêu sắp tới của Alcaraz là hướng đến Australian Open 2026, diễn ra từ ngày 12/1 đến 1/2 tại Australia. Những đối thủ lớn hứa hẹn đua vô địch với siêu sao người Tây Ban Nha là Jannik Sinner, Alexander Zverev và Novak Djokovic.