Carlos Alcaraz được đánh giá cao trước thềm Australian Open

Garbine Muguruza dành nhiều lời ca ngợi cho Carlos Alcaraz và đánh giá ngôi sao người Tây Ban Nha là hiện tượng hiếm có của quần vợt hiện đại, tầm cỡ không kém gì Rafael Nadal.

Theo Muguruza, sức mạnh, sự tự tin, khả năng chịu áp lực và tinh thần thi đấu bùng nổ giúp Alcaraz trở thành hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời mở ra hy vọng lớn tại Australian Open 2026.

Alcaraz được kỳ vọng thăng hoa rực rỡ ở mùa giải 2026 (Ảnh: ATP).

Sau mùa giải 2025 rực rỡ với hai danh hiệu Grand Slam, 8 chức vô địch ATP và ngôi số một thế giới cuối năm lần thứ hai liên tiếp, Alcaraz đang thi đấu bùng nổ dù mới 22 tuổi.

HLV Juan Carlos Ferrero chỉ ra nguyên nhân Alcaraz thăng hoa ở mùa giải năm nay: "Ở Indian Wells và Miami tại Mỹ, Alcaraz mất đi chút tự tin. Nhưng chức vô địch tại Monte Carlo Masters đã giúp cậu ấy tự tin, dù Alcaraz chơi không quá xuất sắc tại Monaco.

Kể từ đó, cậu ấy tiến vào nhiều trận chung kết và vô địch Roland Garros, US Open. Monte Carlo Masters là bước ngoặt, giải đấu đó mang lại sự tự tin cho cậu ấy, làm tiền đề cho những thành tích phi thường trong năm 2025".

Mục tiêu sắp tới của Alcaraz là hướng đến Australian Open 2026, diễn ra từ ngày 12/1 đến 1/2 tại Australia. Những đối thủ lớn hứa hẹn đua vô địch với siêu sao người Tây Ban Nha là Jannik Sinner, Alexander Zverev và Novak Djokovic.