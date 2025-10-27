HLV Xabi Alonso: “Lamine Yamal là động lực để Real Madrid chiến thắng”

Trước thềm trận Siêu kinh điển tối 26/10 ở vòng 10 La Liga trên sân Bernabeu, tiền đạo trẻ Lamine Yamal của Barcelona đã có cuộc trò chuyện gây chú ý với cựu danh thủ Gerard Pique và người làm nội dung nổi tiếng Ibai Llanos.

Yamal trở thành tâm điểm chỉ trích của các cầu thủ Real Madrid vì những phát ngôn trước trận Siêu kinh điển (Ảnh: Getty).

Khi đó, tài năng 18 tuổi này bất ngờ có phát ngôn công kích trực diện đối thủ Real Madrid. Lamine Yamal thẳng thắn cho biết: “Vâng, họ (Real Madrid) vừa ăn cắp vừa than phiền, làm những chuyện mà tôi chẳng hiểu nổi”. Phát ngôn này lập tức châm ngòi căng thẳng trước trận đấu lớn.

Hệ quả là Barcelons đã phải nhận thất bại 1-2 trước Real Madrid và trận đấu kết thúc với màn xô xát căng thẳng giữa cầu thủ hai đội.

"Chúng tôi đã trải qua một trận đấu căng thẳng, dẫn tới cảm xúc bùng nổ sau trận. Thực tế thì những va chạm kiểu đó luôn diễn ra, như một cách để thể hiện sự khát khao chiến thắng của cả hai đội.

Nhưng lời nói của Yamal trước trận đấu là động lực để chúng tôi giành chiến thắng. Bởi vì chúng tôi hiểu trận đấu này không dừng lại ở việc giành 3 điểm. Về vụ ẩu đả của các cầu thủ ở cuối trận, đó là sự căng thẳng nhất thời.

Những cuộc đụng độ như thế này vẫn luôn xảy ra, không chỉ trong trận đấu này mà nó sẽ đến trong bất kỳ trận đấu lớn nào. Không có gì đáng quan ngại, miễn là các cầu thủ không đi quá giới hạn và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng”. HLV Alonso phát biểu sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona trên sân Bernabeu tối 26/10.

Kylian Mbappe và Jude Bellingham là những người mang về bàn thắng cho Real Madrid. Barcelona chỉ có một bàn nhờ pha lập công của Fermin Lopez. Ở trận đấu này, Vinicius cũng có đóng góp nổi bật về chuyên môn nhưng hình ảnh được chú ý nhất là phản ứng giận dữ của anh khi bị thay ra ở phút 72.

HLV Alonso không trách thái độ của Vinicius khi bị thay ra ở phút 72 (Ảnh: Getty).

Đối mặt với cơn giận dữ của học trò, HLV Alonso vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: “Điều duy nhất Vinicius còn thiếu là một bàn thắng. Đúng, tôi để cậu ấy rời sân khi đang chơi rất tốt, tôi cần người tươi mới để kiểm soát trận đấu.

Cậu ấy muốn ở lại, điều đó rất bình thường. Franco Mastantuono cũng từng phản ứng tương tự khi bị thay ra. Điều đó thể hiện việc họ đều rất khao khát được chơi bóng”, HLV Alonso nói.

Giành 3 điểm trọn vẹn, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu bảng với 27 điểm, hơn 5 điểm so với đội đứng thứ hai Barcelona.