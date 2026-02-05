Tiền vệ Thái Sơn sẽ phẫu thuật tại TPHCM, cùng địa điểm với Hiểu Minh

Dự kiến, ngày 6/2, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn sẽ di chuyển vào TPHCM, chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Đến thời điểm hiện tại, tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam được chẩn đoán bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm.

Tiền vệ Thái Sơn sẽ phẫu thuật chữa chấn thương tại TPHCM (Ảnh: AFC).

Theo các bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho Thái Sơn, chấn thương của cầu thủ này tương tự như chấn thương của tiền vệ Văn Trường (đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam trước SEA Games 33), nhưng ít phức tạp hơn chấn thương của trung vệ Hiểu Minh.

Trước đó, Văn Trường được chẩn đoán mất 8 tháng sau ngày phẫu thuật để hồi phục chấn thương. Chính vì vậy, nhiều khả năng Thái Sơn cũng mất chừng đó thời gian để trở lại sân cỏ. Còn cụ thể, mốc thời gian này sẽ được các bác sĩ nói rõ hơn sau khi họ chính thức mổ cho Thái Sơn.

Bệnh viện và bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho tiền vệ Thái Sơn tương tự như bệnh viện và bác sĩ từng tiến hành phẫu thuật cho Hiểu Minh cách đây chưa lâu.

Thái Sơn là tiền vệ trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026. Sau hai giải đấu nói trên, với phong độ xuất sắc của mình, Thái Sơn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, ở trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, gặp Malaysia ngày 31/3 và AFF Cup 2026 (từ ngày 24/7 đến 26/8).

Dù vậy, với chấn thương hiện có, Thái Sơn chắc chắn không thể tham dự trận đấu với Malaysia ngày 31/3, đồng thời khả năng tham dự AFF Cup 2026 của anh vẫn còn bỏ ngỏ.