Tiền vệ Thái Sơn đứt dây chằng đầu gối, nghỉ thi đấu 9 tháng

Thông tin từ CLB Ninh Bình cho biết, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn bị đứt dây chằng trước đầu gối phải. Với chấn thương này, tiền vệ sinh năm 2003 sẽ được tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới, nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng.

Chấn thương của Thái Sơn cũng giống với người đồng đội Hiểu Minh ở U23 Việt Nam. Anh sẽ phải nghỉ hết mùa giải năm nay, đồng thời lỡ hẹn với các đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, trước mắt là trận tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 ngày 31/3.

Thái Sơn rời sân trên cáng ở trận đấu CLB Ninh Bình thua 2-3 CLB Công an Hà Nội tối 1/2 trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trước đó, ở phút 70 trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình FC tại vòng 12 V-League 2025-2026, Nguyễn Thái Sơn bất ngờ ngã xuống sân, ôm chân đau đớn và phải rời sân bằng cáng.

Tiền vệ sinh năm 2003 mới được tung vào sân đầu hiệp hai, chưa kịp để lại nhiều dấu ấn. Điều đáng nói, đây là trận ra mắt của Thái Sơn sau khi chia tay CLB Thanh Hóa.

Sau trận đấu, Thái Sơn không thể tự đi lại và phải nhờ trợ lý cõng vào phòng thay đồ. Nói về chấn thương của học trò, HLV Gerard Albadajejo cho biết: “Thái Sơn đã làm rất là tốt, hoạt động tích cực và đem lại cái sự cân bằng ở khu vực tuyến giữa, hỗ trợ đồng đội rất nhiều.

Chấn thương của Thái Sơn trông có vẻ không tích cực cho lắm. Tôi cũng mong Thái Sơn không sao và có thể tiếp tục thi đấu”.

Việc Thái Sơn chấn thương là điều rất đáng tiếc khi anh là tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Trước khi bị đứt dây chằng đầu gối, cầu thủ gốc Thanh Hóa thi đấu liên tục tại Panda Cup 2025, SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026.