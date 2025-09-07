Tiến Linh ghi bàn, đội tuyển Việt Nam thắng CLB Công an Hà Nội

Sau trận thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định ngày 4/9, đội tuyển Việt Nam gặp CLB Công an Hà Nội trong trận giao hữu diễn ra lúc 17h ngày 7/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội).

Đây cũng là "quân xanh" không dễ chơi khi sở hữu nhiều tên tuổi của bóng đá Việt Nam, cùng những ngoại binh, cầu thủ Việt kiều chất lượng. Ngoài ra, người dẫn dắt CLB Công an Hà Nội là HLV Polking không chỉ có tài cầm quân mà còn rất hiểu rõ đội tuyển Việt Nam.

Ở đội hình xuất phát, so với trận gặp Nam Định, đội tuyển Việt Nam chỉ có một thay đổi là Xuân Mạnh (thay Trương Tiến Anh bên cánh phải). Trong khi đó CLB Công an Hà Nội ra sân với đội hình toàn nội binh.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam dùng đội hình gồm: thủ môn Quan Văn Chuẩn, bộ tứ hậu vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Phan Tuấn Tài và Xuân Mạnh, các tiền vệ Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Vinh và Ngọc Quang, bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Tuấn Hải.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đáng chú ý tiền vệ Quang Hải cũng góp mặt dù trước đó không lên đội tuyển Việt Nam vì lý do chấn thương.

Hai đội chơi đôi công hấp dẫn. Ngay ở phút thứ 2, Tiến Linh mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán, trước khi Tuấn Hải nâng cách biệt lên 2-0. CLB Công an Hà Nội rút ngắn tỷ số 1-2 nhờ bàn thắng của Đức Nam ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Quyền HLV Đinh Hồng Vinh rút gần như toàn bộ đội hình chính, chỉ giữ lại Châu Ngọc Quang trên sân. Trong khi đó, HLV Polking trao cơ hội cho thủ môn trẻ Trịnh Đình Minh Hoàng.

Đội tuyển Việt Nam có thêm hai bàn thắng nhờ công Việt Hưng và Văn Vĩ, trong khi Văn Toàn và Văn Đô ghi bàn cho đội bóng ngành Công an. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Sau trận giao hữu này, các tuyển thủ Việt Nam trở về CLB chuẩn bị cho vòng 4 V-League. Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào tháng 10 tới chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027.