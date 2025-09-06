Tuyển Việt Nam bất ngờ nhận tin không vui từ FIFA

Trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 9, đội tuyển Việt Nam không thi đấu quốc tế. Thay vào đó, chúng ta chỉ tham dự hai trận giao hữu với các CLB trong nước là Nam Định và Công an Hà Nội.

Tuyển Việt Nam tụt hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: VFF).

Do đó, số điểm của đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tụt hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA, rơi xuống thứ 115 thế giới khi các đối thủ ở phía dưới vươn lên.

Hai đội bóng châu Phi là Madagascar (cộng 14,69 điểm, tăng 3 bậc) và Lybia (cộng 15,41 điểm, tăng 3 bậc) đều giành những chiến thắng quan trọng ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi trước CH Trung Phi và Angola. Nhờ đó, họ đã tạo ra bước tiến trên bảng xếp hạng FIFA, đẩy tuyển Việt Nam xuống dưới.

Việc không thi đấu quốc tế ở dịp FIFA Days khiến đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội gia tăng số điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Ở khu vực Đông Nam Á, các đội Indonesia (thắng Đài Bắc Trung Hoa), Thái Lan (thắng Fiji), Malaysia (thắng Singapore) đều tăng điểm sau những chiến thắng ở các trận giao hữu.

Các đội bóng vẫn còn một lượt trận nữa trong dịp FIFA Days tháng 9. Do đó, vị trí của đội tuyển Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục biến động.

Tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 115 thế giới (Ảnh: Football-ranking).

Vào ngày 7/9 tới, đội tuyển Việt Nam (do HLV Đinh Hồng Vinh) dẫn dắt sẽ đối đầu với CLB Công an Hà Nội trong trận giao hữu. Trước đó, “Rồng vàng” đã hứng chịu trận thua 0-4 trước CLB Nam Định với toàn ngoại binh.

Tới tháng 10, đội tuyển Việt Nam mới thi đấu quốc tế trở lại khi chạm trán với Nepal trong hai lượt đấu diễn ra vào ngày 9/10 và 14/10.

Trong khi đó, Indonesia sẽ gặp Lebanon trong trận giao hữu vào ngày 8/9. Thái Lan đụng độ Iraq trong trận chung kết King’s Cup vào ngày 7/9. Malaysia sẽ thi đấu giao hữu với Palestine vào ngày 8/9.