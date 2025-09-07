Báo Indonesia nói một điều khi tuyển Việt Nam nhận tin buồn từ FIFA

Dù không thi đấu ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9 và không bị trừ điểm nhưng tuyển Việt Nam vẫn tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống vị trí thứ 115 thế giới. Lý do bởi hai đội Madagascar và Libya đều vươn lên nhờ những chiến thắng quý giá ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 115 thế giới (Ảnh: Hướng Dương).

Điều đáng nói, Indonesia cũng được cộng 3,25 điểm sau chiến thắng 6-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Điều đó giúp cho đội bóng xứ Vạn đảo tăng 1 bậc lên xếp thứ 117 thế giới. Giờ đây, Indonesia đuổi sát tuyển Việt Nam khi chỉ còn kém hai bậc.

Báo giới Indonesia rất hân hoan trước thông tin này. Tờ CNN Indonesia giật tít: “Indonesia gần như đã vượt qua tuyển Việt Nam”. Tờ báo của Indonesia bình luận: “Sau chiến thắng 6-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 117 thế giới.

Điều này đồng nghĩa rằng Indonesia chỉ còn kém tuyển Việt Nam 2 bậc. Trong tháng 9, đối thủ này không tham dự các trận đấu quốc tế nên đã bị tụt 2 bậc xuống thứ 115. Nếu mọi thứ suôn sẻ, đội bóng xứ Vạn đảo sớm vươn lên trở thành đội bóng xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á”.

Tờ Tribunnews bình luận: “Sau khi được cộng 3,25 điểm nhờ chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia đã có 1157,8 điểm. Chúng ta đang tiến gần hơn tới đội tuyển Việt Nam. Họ vẫn chỉ có 1169,92 điểm sau khi bị tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Indonesia vươn lên vị trí thứ 117 thế giới sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu tiếp theo, Indonesia sẽ đối đầu với Lebanon vào ngày 8/9. Đội bóng này đang xếp thứ 113 thế giới. Do đó, nếu giành chiến thắng, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) sẽ tiếp tục thăng tiến”.

Tờ Viva nhấn mạnh: “Tuyển Việt Nam đã có động thái bất thường khi không tham dự các trận đấu quốc tế trong tháng 9. Thay vào đó, họ chỉ thi đấu giao hữu với những CLB trong nước. Điều đó khiến cho đội bóng này tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống thứ 115 thế giới.

Indonesia đang đứng trước cơ hội lớn vượt qua đối thủ này trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân của HLV Kluivert vươn lên vị trí thứ 117 thế giới sau khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa. Indonesia hứa hẹn sẽ tiếp tục tiến bước khi đối đầu với Lebanon vào ngày 9/8”.