Dùng đội hình 11 ngoại binh, CLB Nam Định thắng đậm đội tuyển Việt Nam

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9, đội tuyển Việt Nam không có trận giao hữu quốc tế nào. Thay vào đó, Tiến Linh cùng các đồng đội gặp hai “quân xanh” là CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 trở lại vào tháng 10.

Dù chỉ là những trận đấu tập nội bộ, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn có những đánh giá, đòi hỏi cao về màn thể hiện của các học trò. Do HLV Kim Sang Sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp điều hành.

CLB Nam Định thi đấu lấn lướt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Nam Định FC).

Trong danh sách hội quân đợt này của đội tuyển Việt Nam, ngoài các cầu thủ thuộc bộ khung chính thì cũng có sự góp mặt của những nhân tố mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TPHCM), Đinh Quang Kiệt (HA Gia Lai), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Đáng tiếc là sau khi Doãn Ngọc Tân dính chấn thương phải chia tay đội tuyển, đến lượt Hai Long và Quang Hải cũng không thể hội quân vì lý do tương tự.

Trở lại trận đấu, trong khi đội tuyển Việt Nam có nhiều thử nghiệm, mỗi hiệp đấu sử dụng một đội hình khác nhau, thì CLB Nam Định sử dụng nguyên đội hình 11 ngoại binh trong hiệp 1.

Nhà đương kim vô địch V-League thi đấu lấn lướt, có được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Romulo. Sang hiệp 2, Nam Định thay một vài vị trí chiến thuật, trong đó trao cơ hội cho các nội binh, đáng chú ý là sự trở lại sau chấn thương của Tô Văn Vũ.

CLB Nam Định có chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Nam Định FC).

Với dàn cầu thủ chất lượng, Nam Định nhân đôi cách biệt với pha lập công của Mahmoud Eid. Cuối trận, tiền đạo người Anh Kyle Hudlin (cao 2m06) nâng tỉ số lên 3-0 cho Nam Định, trước khi Kelly Hublin đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng thành Nam.

Dù thua nhưng đội tuyển Việt Nam có màn cọ xát, thu được nhiều kết quả về chuyên môn. Theo kế hoạch, đoàn quân của trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ gặp CLB Công an Hà Nội vào ngày 7/9.