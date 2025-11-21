Tiền đạo Xuân Son báo tin vui với CLB Nam Định

Sáng 21/11, CLB Nam Định thông báo tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ thi đấu ở trận Nam Định gặp Long An trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026.

Như vậy, sau gần một năm dưỡng thương, Xuân Son cùng lúc tái xuất ở cả đội tuyển Việt Nam và CLB Nam Định. Trước đó, trong chuyến làm khách trên sân của Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, Xuân Son là tác giả của bàn thắng mở tỉ số cho “Những chiến binh sao vàng”. Người ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam là Tuấn Hải.

Xuân Son tái xuất ở trận đấu đội tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 (Ảnh: AFC).

"Tôi không muốn nói về bản thân mình quá nhiều, điều quan trọng nhất là chiến thắng dành cho tập thể. Trong tình huống phạt đền, tôi có trao đổi và chúng tôi hỏi Hoàng Đức là có muốn thực hiện không. Nhưng mọi người ưu tiên quyền đá penalty cho tôi, để có thể có được bàn thắng đầu tiên sau gần một năm vắng bóng do chấn thương.

Mọi người hỗ trợ và cổ vũ tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn các CĐV cổ vũ và đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam", Xuân Son chia sẻ cảm xúc sau khi ghi bàn.

CLB Nam Định chờ đợi màn trở lại của Xuân Son từ rất lâu. Trước đó, tiền đạo 28 tuổi được tung vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận giao hữu với đội Trẻ PVF-CAND.

Với màn tái xuất của Xuân Son, Nam Định dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Mauro Jeronimo không chỉ hướng tới chiến thắng trước Long An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, mà còn sẵn sàng cho V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two 2025-2-26.