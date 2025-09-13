Chủ nhà Thái Lan thu gần 7.000 tỷ đồng nhờ giải bóng chuyền nữ thế giới

Thư ký Thường trực thuộc Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Nattariya Taweeewong cho biết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 giúp Thái Lan thu về hơn 8,4 tỷ baht (khoảng 261 triệu USD, hoặc gần 6.900 tỷ đồng). Đây là con số vượt ngoài mong đợi của những người làm thể thao của xứ sở Chùa Vàng.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 giúp ngành Du lịch và Thể thao Thái Lan thắng lớn về doanh thu (ảnh: Siam Sport).

Doanh số này đến từ các nguồn như đến từ bản quyền truyền thông, quảng cáo việc làm, doanh thu thuế, chi tiêu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến giải...

Trong số đó, số tiền thu từ truyền thông và quảng cáo là doanh thu cao nhất, lên đến 5,596 tỷ baht (khoảng 173 triệu USD, hoặc 4.564 tỷ đồng), thông qua 1,3 tỷ lượt người xem giải đấu trên truyền hình hoặc trên các nền tảng mạng xã hội.

Chưa hết, giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới còn giúp cho Thái Lan thu về từ hoạt động du lịch số tiền 768,3 triệu baht (khoảng 23,7 triệu USD, hoặc hơn 625 tỷ đồng).

Riêng các giá trị kinh tế trực tiếp và gián tiếp liên quan đến giải, như mua sắm, việc làm, giúp xứ sở Chùa Vàng thu về 2,07 tỷ baht (khoảng 64 triệu USD, hoặc gần 1.690 tỷ đồng).

Hình ảnh của thể thao và du lịch Thái Lan được quảng bá rộng rãi ra khắp thế giới thông qua giải đấu này (Ảnh: Khaosod).

Ngoài doanh thu rất cao được thu về, Thư ký Thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Nattariya Taweeewong cho biết, giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 còn giúp cho Thái Lan quảng bá rất tốt hình ảnh của họ ra thế giới.

Bà Nattariya Taweeewong chia sẻ: “Lòng hiếu khách và ấn tượng về người dân Thái Lan đã tạo nên những nội dung lan truyền vô cùng mạnh mẽ trên toàn thế giới, bắt nguồn từ những trải nghiệm cá nhân của các vận động viên (VĐV) quốc tế, trước khi họ chia sẻ với những người xung quanh họ”.

“Thái Lan đã thu hút sự chú ý toàn cầu thông qua giải đấu này, chúng ta thành công về mặt quảng bá du lịch thể thao”, vẫn là lời của bà Nattariya Taweeewong trên truyền thông Thái Lan.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 7/9 ở 4 địa điểm du lịch rất nổi tiếng của Thái Lan, gồm Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima và Phuket.