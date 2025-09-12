Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt Malaysia, vào tứ kết Việt Nam Open 2025

Trước trận đấu, Thùy Linh được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đối thủ khi tay vợt số 1 Việt Nam xếp hạng 18 thế giới trong khi Selvaduray chỉ đứng ở thứ hạng 77.

Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra với một kịch bản ít ai nghĩ tới. Ở Set đầu tiên, cô gái của Việt Nam bất ngờ để thua Selvaduray khi tay vợt người Malaysia đã tận dụng tốt những pha xử lý thiếu cảm giác của Thùy Linh để sớm vươn lên dẫn 4 điểm.

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vươn lên top 18 thế giới (Ảnh: BMD).

Với lối chơi đầy quyết tâm và duy trì cường độ cao, Selvaduray đã nới rộng khoảng cách, giành chiến thắng ván 1 và khiến khán giả tại Nhà thi đấu Nguyễn Du không khỏi bất ngờ.

Set 2 tiếp tục là một thử thách đối với Thùy Linh. Tay vợt Việt Nam đã có khởi đầu không suôn sẻ, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, cô đã từng bước vượt qua khó khăn.

Dù không có những pha xử lý quá nổi bật, Thùy Linh vẫn thể hiện đẳng cấp bằng cách giành lợi thế 11-8 trước đối thủ trước khi bước vào thời gian nghỉ, sau đó bứt phá để giành chiến thắng với tỷ số 21-12 ở set 2.

Bước vào set đấu quyết định, Thùy Linh thi đấu với tâm lý thoải mái và thể hiện đẳng cấp vượt trội. Cô liên tục ghi điểm và có chuỗi 8 điểm liên tiếp để dẫn sâu 11-4.

Màn bứt phá mạnh mẽ này đã dập tắt mọi hy vọng của đối thủ, giúp tay vợt Việt Nam dễ dàng kết thúc set đấu với tỷ số 21-10, qua đó lội ngược dòng thành công giành chiến thắng chung cuộc đầy ấn tượng.

Với chiến thắng này, Thùy Linh thẳng tiến vào vòng tứ kết giải Việt Nam Open 2025. Tay vợt người Phú Thọ đặt mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở giải đấu năm nay, làm quà dành tặng người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên hành trình tiến vào trận chung kết của cô vẫn được cho là đầy gian nan và thử thách.