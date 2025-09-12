Báo Thái Lan bình luận khi Xuân Son tham dự Cúp C2 châu Á

Tại AFC Cup 2025-2026, CLB bóng đá Nam Định cùng bảng F với các đội Gamba Osaka (Nhật Bản), Eastern (Hong Kong, Trung Quốc) và Ratchaburi FC (Thái Lan). Trong bảng đấu này, cuộc đối đầu giữa Nam Định và Ratchaburi FC ảnh hưởng lớn đến vé đi tiếp của đôi bên.

Đấy chính là lý do mà truyền thông Thái Lan rất quan tâm đến chuyển động của CLB Nam Định. Và nhân vật được chú ý nhất bên phía đội bóng thành Nam là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, vua phá lưới của AFF Cup 2024.

Xuân Son đã có thể tập luyện với bóng (Ảnh: Nam Định FC).

Tờ Siam Sport của xứ sở Chùa Vàng viết: “CLB bóng đá Nam Định đã điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách dự Cúp quốc gia Việt Nam 2025-2026, sau đó sẽ là Cúp C2 châu Á”

“Cúp bóng đá quốc gia của Việt Nam sẽ khởi tranh từ ngày 12/9. Tiếp đến, CLB Nam Định sẽ có trận đầu tiên trên sân nhà tại Cúp C2 châu Á, gặp Ratchaburi FC vào ngày 17/9”, Siam Sport viết thêm.

Nguyễn Xuân Son từng là nỗi kinh hoàng của bóng đá Thái Lan tại AFF Cup 2024. Anh ghi hai bàn cho đội tuyển Việt Nam, vào lưới đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi giải đấu này hồi đầu tháng 1 năm nay.

Sau đó, Xuân Son bị chấn thương ở trận chung kết lượt về. Dù vậy, tiền đạo này đang hồi phục tích cực, có thể sớm trở lại sân cỏ.

Xuân Son từng "gieo sầu" cho bóng đá Thái Lan tại AFF Cup 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Tờ Siam Sport của Thái Lan chia sẻ: “Việc CLB Nam Định đưa Xuân Son vào danh sách đăng ký tại mùa giải này là tín hiệu ngầm thông báo rằng cầu thủ này sắp trở lại. Xuân Son sẽ giúp đội bóng của mình theo đuổi thành công trong tương lai rất gần trước mắt, sau thời gian dài chấn thương”.

“CLB Nam Định đặt mục tiêu lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của Cúp C2 châu Á 2025-2026. Đây là mục tiêu song song của họ, bên cạnh các mục tiêu ở đấu trường quốc nội”, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận thêm.

CLB Nam Định tham dự Cúp C2 châu Á mùa này với tư cách đội đương kim vô địch V-League. Họ là một trong hai đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự cúp châu Á 2025-2026, bên cạnh CLB Công an Hà Nội.

Cả hai đại diện của bóng đá Việt Nam đều rất nghiêm túc tại đấu trường châu lục, sẵn sàng tạo bất ngờ ở đấu trường này.