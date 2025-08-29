Chen Yufei (Trung Quốc) từng giữ thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) năm 2019, giành Huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 và đang xếp hạng 4 thế giới.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Thùy Linh vẫn thi đấu đầy tự tin. Ở set 1, tay vợt số một Việt Nam rượt đuổi điểm số gay cấn với Chen Yufei. Tuy nhiên thời điểm tỷ số là 6-6, đại diện Trung Quốc ghi liền 7 điểm để dẫn 13-6. Thùy Linh chỉ gỡ hòa 4 điểm trước khi thua với tỷ số 10-21.

Thùy Linh kết thúc hành trình ở giải vô địch thế giới (Ảnh: BWF).

Thùy Linh chơi hay trong nửa đầu set 2, thậm chí hòa đối thủ với tỷ số 9-9. Sau đó, Chen Yufei tăng tốc bằng chuỗi ghi 12 điểm liên tiếp, không cho Thùy Linh bất kỳ cơ hội nào. Chen Yufei thắng 21-9 ở set 2 và cho thấy đẳng cấp của ngôi sao người Trung Quốc.

Thua Chen Yufei với các tỷ số 10-21, 9-21, Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở vòng 1/8 giải vô địch thế giới. Tay vợt người Trung Quốc sẽ gặp hạt giống số 6 Pornpawee Chochuwong ở vòng tứ kết.

Với việc đánh bại Ratchanok Intanon (Thái Lan) và Kirsty Gilmour (Scotland) để tiến vào vòng 1/8 giải vô địch thế giới, Nguyễn Thùy Linh sẽ nhận được 6.000 điểm thưởng và trở lại Top 20 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới.