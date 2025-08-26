Thùy Linh gây sốc khi hạ cựu vô địch thế giới ở World Championships 2025

Tối 25/8, Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) đã vượt qua Ratchanok Intanon (hạng 10 thế giới) ở trận ra quân giải vô địch cầu lông thế giới 2025 (World Championships 2025) diễn ra tại Paris (Pháp).

Chiến thắng của Thùy Linh đã gây sốt với người hâm mộ cầu lông khi Ratchanok Intanon từng là cựu vô địch thế giới (năm 2013) kiêm số 1 thế giới. Đáng chú ý đây là lần thứ 3 Thùy Linh đụng độ với tay vợt người Thái Lan và lần thứ 2 chiến thắng thuộc về tay vợt số 1 Việt Nam.

Thùy Linh gây ấn tượng mạnh ở giải cầu lông thế giới (Ảnh: Hải Long).

Ở trận đấu với Ratchanok Intanon, Thùy Linh đã thể hiện sự khôn ngoan, khéo léo cũng như bền bỉ trong từng pha điều cầu và dứt điểm để giành chiến thắng 21-17 ở set đầu tiên.

Ở set 2, Ratchanok Intanon thi đấu đầy nỗ lực nhằm đưa trận đấu về thế quân bình nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ vững trạng thái thi đấu tốt. Tay vợt số 1 Việt Nam rất bền bỉ trong các pha gài cầu khiến Ratchanok Intanon tốn nhiều sức.

Hai tay vợt so kè điểm số quyết liệt trước khi Nguyễn Thùy Linh bứt phá, tạo cách biệt 4 điểm (18/14) sau đó vươn lên giành chiến thắng 21/18, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0.

Chiến thắng của Thùy Linh đã nhận được nhiều sự tán thưởng từ người hâm mộ Việt Nam cũng như thế giới.

"Là một người đam mê môn cầu lông. tôi cảm thấy hồi hộp theo từng đường cầu của Thùy Linh và vỡ òa vui sướng khi cô ấy đánh bại tay vợt hạng 10 thế giới. Thùy Linh xứng đáng là một tài năng thể thao Việt Nam. Chúc mừng em", một người hâm mộ Việt Nam bình luận trên trang Badminton World Federation.

"Một trận đấu quá kịch tính và Thùy Linh thật sự chơi rất xuất sắc. Chúc mừng Thùy Linh tiếp tục giữ phong độ này ở vòng 2", một người hâm mộ khác nói thêm.

"Không còn biệt danh "Siêu nhân Ratchanok" của Thái Lan nữa. Tôi rất thất vọng khi cô ấy để thua nhanh sau 2 set đấu", tài khoản Andy Yee của Thái Lan bày tỏ.

"Tôi e rằng Ratchanok đã hết thời kỳ đỉnh cao. Các pha điều cầu cần sự bền bỉ và khả năng dứt điểm mạnh mẽ không còn thấy ở cô ấy, thua là đúng rồi", tài khoản Chee Boon Huat cũng đến từ Thái Lan nhận định.

Sau chiến thắng trước Ratchanok, đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới là tay vợt Kirsty Gilmour (Scotland, hạng 31 thế giới). Đây cũng là đối thủ từng thắng cô tại Indonesia mở rộng 2024. Trận đấu được dự báo khó khăn nhưng cũng là cơ hội để Thùy Linh chứng minh bản lĩnh trước thách thức.