Thùy Linh thể hiện đẳng cấp, lần đầu vào vòng 1/8 giải vô địch thế giới

Thùy Linh từng nhận thất bại trước Kirsty Gilmour ở vòng 1/16 giải Indonesia Open năm 2024. Tuy nhiên khi gặp lại tay vợt người Scotland ở vòng 2 giải vô địch cầu lông thế giới 2025 vào tối 27/8, Thùy Linh đã có màn trình diễn hoàn toàn khác để giành chiến thắng nhanh chóng sau 2 set đấu.

Ở set đấu đầu tiên, cả hai tay vợt giành giật nhau từng điểm số ngay khi nhập cuộc. Khi tỷ số đang là 13-12 nghiêng về Kirsty Gilmour, Thùy Linh bất ngờ chơi bùng nổ ghi liền 5 điểm liên tiếp để dẫn ngược 17-13. Cách biệt điểm số giúp Thùy Linh làm chủ thế trận và giành chiến thắng chung cuộc 21-17 ở set đấu này.

Thùy Linh là tay vợt duy nhất của cầu lông Việt Nam đi tiếp ở giải vô địch thế giới (Ảnh: BWF).

Bước sang set đấu thứ 2, Thùy Linh tiếp tục khởi đầu thuận lợi khi vượt lên dẫn trước 7-3. Tuy nhiên tay vợt người Scotland chơi đầy nỗ lực và cân bằng tỷ số 10-10 và tạo ra màn so kè quyết liệt sau đó. Thùy Linh đã chiếm lợi thế khi vượt lên dẫn 20-19 nhưng không kết thúc được ván đấu mà để Kirsty Gilmour dẫn ngược 21-20.

Ở thời điểm quyết định, tay vợt số một Việt Nam thể hiện bản lĩnh khi ghi liền 3 điểm để giành chiến thắng 23-21, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và ghi tên mình vào vòng 3, cũng là vòng 1/8 ở giải vô địch thế giới.

Đối thủ của Thùy Linh ở vòng đấu này sẽ là hạt giống số 4 Chen Yufei. Tay vợt người Trung Quốc là cựu số một thế giới, từng giành Huy chương vàng (HCV) Olympic Tokyo 2020 và HCV giải vô địch châu Á 2025. Tay vợt số một Việt Nam từng đụng độ Chen Yufei ở giải cầu lông Anh mở rộng năm 2024 và nhận thất bại 0-2 ngay từ vòng 1.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Thùy Linh giành quyền vào vòng 1/8 giải vô địch thế giới và hiện là đại diện duy nhất của đoàn Việt Nam còn trụ lại tại giải đấu.

Tối 27/8, Vũ Thị Trang đã để thua Gao Fangjie với tỷ số 0-2 (17-21, 18-21) và dừng bước ở vòng 2. Cặp đôi Đình Hoàng - Đình Mạnh cũng thất bại 5-21, 18-21 trước đối thủ Lee Jhe Huei - Yang Po Hsuan của Đài Loan (Trung Quốc) và chia tay giải đấu.