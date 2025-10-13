Thực trạng đáng buồn của Indonesia sau khi mất vé dự World Cup

Đội tuyển Indonesia đã không thể giành vé tham dự World Cup 2026 sau hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ 4. Điều này đã tác động rất lớn tới tinh thần của toàn đội bóng xứ Vạn đảo. Bởi lẽ, họ đặt quyết tâm rất lớn tham dự giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico.

Toàn đội Indonesia sụp đổ sau khi không thể giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: PSSI).

Theo tiết lộ của Trưởng đoàn bóng đá Indonesia, Sumardji, toàn đội Indonesia đã suy sụp về tinh thần sau cú sốc này. Ông tiết lộ trước báo giới: “Giờ thì có thể nói là mọi thứ đã sụp đổ. Tinh thần toàn đội thực sự kiệt quệ khi phải đối diện với kết quả cay đắng này”.

Không ít cầu thủ bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Iraq vang lên. Theo ông Sumardji, hình ảnh ấy vẫn ám ảnh đến tận bây giờ.

Vị trưởng đoàn này cho biết: “Tất cả đều đã khóc. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể vực dậy tinh thần”.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ và các cầu thủ cũng chia sẻ những dòng trạng thái chất chứa tâm trạng. Những lời động viên, hướng về tương lai, dường như chỉ là cách để xoa dịu nỗi đau của một giấc mơ World Cup vừa tan vỡ.

HLV Kluivert chịu nhiều sức ép sau khi đội tuyển Indonesia sụp đổ (Ảnh: Getty).

Nhiều người lo lắng hệ lụy khôn lường với bóng đá Indonesia khi các cầu thủ nhập tịch không còn thiết tha cống hiến cho đội tuyển quốc gia khi giấc mơ World Cup đã sụp đổ. Họ là tập thể được tập hợp từ nhiều nơi trên thế giới với mục đích cụ thể hóa giấc mơ World Cup cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Lứa thế hệ hiện tại phải chờ thêm 5 năm nữa mới có thể tranh tài ở World Cup. Đó là thời gian quá dài. Nhưng hiện tại, bóng đá Indonesia đã phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch. Họ không thể buông bỏ chính sách này khi lực lượng bản địa không có chất lượng cao.