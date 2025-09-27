Thua tay vợt số 1 thế giới, Lý Hoàng Nam dừng chân ở bán kết Malaysia Cup

Tại PPA Malaysia Cup 2025, Lý Hoàng Nam đã khiến người hâm mộ pickleball Việt Nam bất ngờ khi đánh bại chính người đồng đội Trịnh Linh Giang ở trận tứ kết đầy kịch tính. Tuy nhiên, trước tay vợt số 1 thế giới nội dung đơn nam Christian Alshon, Hoàng Nam đã để thua chóng vánh sau 2 set.

Lý Hoàng Nam không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới Christian Alshon (Ảnh: PPA Tour).

Dù bị Christian Alshon áp đảo hoàn toàn nhờ lợi thế sải tay dài và khả năng bao lưới tuyệt vời nhưng Lý Hoàng Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quả cảm. Tay vợt Mỹ dễ dàng dẫn 10-3, nhưng Hoàng Nam đã thi đấu kiên cường, liên tiếp cứu được ba match-point rồi ghi liền 4 điểm, buộc Alshon phải xin times-out.

Sau một hồi bàn chiến thuật với đội ngũ huấn luyện, tay vợt người Mỹ trở lại trận đấu và lấy lại quyền giao bóng rồi kết thúc set một bằng thắng lợi 11-7.

Set hai chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong lối chơi của Lý Hoàng Nam. Anh chủ động tràn lên lưới tấn công và tung ra những cú điều bóng khó, khiến Christian Alshon phải vất vả chống đỡ. Hai tay vợt đã giằng co quyết liệt đến tỉ số 5-5, sau đó Alshon liên tiếp tung ra những cú đánh uy lực khiến Hoàng Nam phải vất vả chống đỡ.

Tay vợt người Mỹ tiến tới điểm match-point 10-5, nhưng Hoàng Nam kiên trì bám đuổi đến 7-10 nhưng Alshon đã không lỡ cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số 11-7.

Một đại diện khác của Việt Nam là Trương Vinh Hiển cũng phải dừng chân ở bán kết khi để thua Hong Kit Wong (Hong Kong) với tỷ số 6-11, 4-11. Trước đó, tay vợt Việt Nam gặp phải chấn thương ở chân nên gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Như vậy hai tay vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng 3 giải PPA Malaysia Cup 2025 diễn ra vào ngày 28/9.