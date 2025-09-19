Pickleball mang đến nhiều lợi ích to lớn cho phái đẹp

Tại Việt Nam, pickleball đang ngày càng nở rộ bởi tính phổ biến, phù hợp với mọi lứa tuổi. Chơi pickleball nhẹ nhàng có thể mang lại lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần mạnh mẽ, đặc biệt là đối với phụ nữ có xương yếu dần theo thời gian do loãng xương hoặc giảm mật độ xương (loãng xương ban đầu).

Pickleball giúp phụ nữ tăng sự dẻo dai và phòng chống nguy cơ loãng xương (Ảnh: Novanthealth).

Theo bác sĩ Ross Spires từ Trung tâm Chăm sóc Phụ nữ Riverside - Carolina, Mỹ cho biết: “Các bài tập chịu trọng lượng như pickleball, cũng như tập tạ có giám sát, có thể giúp xương phụ nữ chắc khỏe theo thời gian, ngăn ngừa loãng xương. Pickleball cũng giúp cải thiện sự phối hợp tay mắt và duy trì chức năng thần kinh khi người chơi bước vào giai đoạn lão hóa”.

Nhiều người cho rằng pickleball cực kỳ dễ chơi, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Môn thể thao này mang tính cạnh tranh, đòi hỏi sự phối hợp cao không kém gì quần vợt. Do bóng pickleball không nảy cao như bóng tennis, người chơi cần có phản xạ nhanh, khả năng trả bóng và di chuyển linh hoạt để theo kịp tốc độ trận đấu.

Ngoài những yếu tố giúp ngăn ngừa loãng xương, tính nhẹ nhàng của pickleball còn đem lại những lợi ích không tưởng cho phụ nữ khi đang mang thai. Các nghiên cứu hiện nay đều chỉ ra rằng việc tập thể dục, đặc biệt là pickleball, trong suốt thai kỳ giúp tăng khả năng sinh thường.

Sabates, VĐV pickleball bán chuyên (thứ 2 từ phải qua) lộ rõ bụng bầu khi chụp ảnh cùng đồng đội tại giải The Dink Minor League 2025 (Ảnh: The Dink).

Mặc dù trọng tâm bụng thay đổi có thể làm giảm khả năng phối hợp, nhưng những phụ nữ đã tập luyện thường xuyên sẽ dễ dàng vượt qua giai đoạn này, giúp quá trình sinh nở trở nên thuận lợi hơn.

Theo các chuyên gia, việc chơi pickleball cho đến tận ngày dự sinh không có gì sai, với điều kiện người chơi đã có thói quen thường xuyên vận động. Tuy nhiên, nếu chưa từng tập thể dục trước đó, mang thai không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu môn thể thao này.

Ngoài ra, pickleball cũng là bộ môn được khuyến cáo để phái đẹp có thể giảm cân, giữ vóc dáng một cách an toàn và hiệu quả nhờ việc đốt một lượng lớn calo trong mỗi trận đấu.

Theo một nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Đại học Rochester (Mỹ), người chơi pickleball thông thường sẽ đốt cháy 422 calo mỗi tiếng, nhiều hơn việc chạy bộ ở vận tốc trung bình trong 1 tiếng (330 calo). Trong khi những VĐV cạnh tranh ở cường độ cao sẽ đốt 704 calo mỗi tiếng.

Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều áp lực. Pickleball không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một phương pháp xả stress hiệu quả. Khi tham gia trận đấu, cơ thể sẽ sản sinh ra endorphin, giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng.

Diễn viên Bảo Thanh tận hưởng niềm vui trên sân pickleball (Ảnh: Quyết Thắng).

Pickleball còn là một môn thể thao xã hội. Sân chơi thân thiện giúp người chơi dễ dàng kết nối, giao lưu, mở rộng các mối quan hệ. Điều này không chỉ giúp giảm cảm giác cô đơn mà còn mang lại sự thư thái, vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực.