Bộ đôi pickleball Việt Nam gây ấn tượng khi gặp Ben Johns ở PPA Asia Tour

Pickleball Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ được khả năng phát triển và tiệm cận với trình độ của những tay vợt hàng đầu thế giới. Màn trình diễn của Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển tại vòng 1/8 Malaysia Cup là điển hình cho sự nỗ lực trong việc đưa hình ảnh pickleball Việt Nam vươn ra quốc tế.

Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân đối đầu Ben Johns - Christian Alshon tại vòng 1/8 giải PPA Tour Asia Malaysia Cup (Ảnh: PPA Tour).

Trước cặp đôi hàng đầu thế giới ở nội dung đôi nam là Ben Johns và Alshon, hai tay vợt Việt Nam có phần bị "ngợp" ngay trong set đấu đầu tiên. Lão tướng Minh Quân mắc nhiều lỗi, khiến đối thủ sớm vượt lên. Với phong độ đẳng cấp, Ben Johns và Alshon đã liên tục ghi điểm và giành chiến thắng trắng 11-0 trong set này.

Sang set đấu thứ 2, khi Minh Quân và Vinh Hiển lấy lại được sự tự tin vốn có, cặp đôi đã khiến khán giả bất ngờ khi dẫn ngược cặp VĐV hàng đầu thế giới. Khi tỉ số đang là 9-9, hai tay vợt Việt Nam đã ghi liền hai điểm, thắng sít sao 11-9 và cân bằng tổng tỉ số 1-1.

Ở set quyết định, Minh Quân và Vinh Hiển tiếp tục chơi tự tin, nhiều lần rượt đuổi điểm số sát nút với cặp đôi top đầu. Họ thậm chí còn dẫn trước 8-7, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của Ben Johns - Alshon đã lên tiếng đúng lúc.

Cặp đôi hàng đầu thế giới giành chiến thắng 11-8, với điểm match-point là một cú ATP (Around the Post) đẹp mắt của Ben Johns, khép lại trận đấu đầy kịch tính.

Dù thất bại, Minh Quân - Vinh Hiển vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng pickleball Việt Nam nhờ màn trình diễn ấn tượng.

Giống như Minh Quân và Vinh Hiển, các cặp đôi khác của Việt Nam cũng sớm dừng bước tại vòng 1/8 nội dung đôi nam. Phúc Huỳnh và tài năng trẻ 14 tuổi Tama Shimabukuro thua Thomas Yu - Len Yang 1-2. Trịnh Linh Giang - Lý Hoàng Nam thua Zane Navratil - Armaan Bhatia 0-2.

Trong khi đó ở nội dung đơn nam, cả 4 tay vợt hàng đầu Việt Nam là Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển cùng Phúc Huỳnh đều giành quyền vào tứ kết.

Phúc Huỳnh gặp lại bại tướng Jack Wong, còn cặp đôi Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam buộc phải loại nhau trong trận "huynh đệ tương tàn". Với những cặp đấu này, giới chuyên môn kỳ vọng pickleball Việt Nam sẽ có ít nhất 3 VĐV lọt vào bán kết và một VĐV vào chung kết, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế thống trị châu Á ở nội dung đơn nam.