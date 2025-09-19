Phiten Pickleball Cup: Giải đấu kỷ niệm dấu ấn 42 năm thành lập thương hiệu

Giải đấu đánh dấu cột mốc phát triển của Phiten

Mục đích của Phiten khi cho ra đời giải đấu là tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, lành mạnh cho cộng đồng những người yêu thích và tập luyện môn pickleball. Ngoài ra, Phiten Pickleball Cup 2025 còn giúp các vận động viên (VĐV) rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nhân dịp kỷ niệm 42 năm thành lập thương hiệu đến từ Nhật Bản.

Thông tin về Phiten Pickleball Cup 2025 (Ảnh: BTC).

Phiten Pickleball Cup 2025 sẽ thi đấu ở các nội dung gồm đôi nam 6.5, đôi nam nữ hoặc đôi nữ 5.0 (riêng đôi nữ được cộng thêm điểm trình độ 0.5), đôi tự do Junior (trẻ) U14 và đôi tự do Junior U12. Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay lên đến 170 triệu đồng. Đặc biệt, Phiten hướng đến việc tổ chức giải đấu phi lợi nhuận.

Trưởng ban tổ chức Phiten Pickleball Cup, bà Nguyễn Ngọc Khánh Trang (Ảnh: BTC).

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Trang, đại diện thương hiệu Phiten, Trưởng ban tổ chức (BTC) giải, chia sẻ: “Thông qua giải đấu này, chúng tôi không chỉ kỷ niệm 42 năm thành lập Phiten, mà còn muốn tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp và lành mạnh. Hơn cả một giải đấu, đây là một lời tri ân chân thành đến những người bạn đồng hành của Phiten - các vận động viên, những người đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi hàng ngày”.

Phiten tổ chức giải pickleball, nhân kỷ niệm 42 năm thành lập thương hiệu (Ảnh: BTC).

“Với sứ mệnh gắn liền trách nhiệm xã hội, Phiten Vietnam mong muốn tạo điều kiện cho các em nhỏ, những tài năng nhí, có cơ hội nuôi dưỡng đam mê và tỏa sáng bản thân, trên hành trình chinh phục thể thao, chúng tôi đã mở rộng giải đấu thêm hai nội dung, đó là đôi tự do Junior U12 và đôi tự do Junior U14”, bà Nguyễn Ngọc Khánh Trang nói thêm.

Giải diễn ra trong một ngày duy nhất 4/10, tại sân QTC Pickleball Club, ở số 26 Thảo Điền, phường An Khánh, TPHCM. Để chuẩn bị cho ngày thi đấu 4/10 sắp tới, BTC Phiten Pickleball Cup đã có sự chuẩn bị rất kỹ về mặt chuyên môn, sân bãi, trọng tài, y tế, hậu cần…

Phiten - 42 năm một hành trình

Ngày diễn ra Phiten Pickleball Cup 4/10 cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật 42 năm của thương hiệu này (4/10/1983 - 4/10/2025). Phiten là tên thương hiệu được kết hợp từ “Phi” (Φ) và “ten” (10).

Trong đó, “Phi” tượng trưng cho sự cân bằng trong tự nhiên. Còn “ten” mang ý nghĩa lũy thừa, nhấn mạnh tiềm năng vô hạn. Với triết lý và mong muốn hỗ trợ sự cân bằng về tâm thức và chức năng sinh học của cơ thể mỗi ngày, đặc biệt là chăm sóc và tối ưu hóa vận động trong các hoạt động thể thao.

Các sản phẩm của Phiten hướng đến sức khỏe cộng đồng (Ảnh: BTC).

Khẩu hiệu của Phiten là “Mọi việc chúng tôi làm, đều hướng đến lợi ích sức khỏe của bạn” (“Everything we do, we do for your health”).

Câu chuyện về Phiten bắt nguồn từ chấn thương của người sáng lập nên thương hiệu Phiten là ông Yoshihiro Hirata (Nhật Bản). Vào năm 20 tuổi, ông Hirata gặp phải căn bệnh viêm đa cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống hàng ngày.

Từ đó, ông Yoshihiro Hirata đã nghiên cứu và phát hiện ra dòng điện sinh học trong cơ thể được cân bằng, có khả năng cải thiện sức khỏe. Sau đó, ông cùng đội ngũ các nhà khoa học bắt đầu tạo ra những sản phẩm Phiten chăm sóc sức khỏe, giúp cho nhiều người khác có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Trên tinh thần đó, Phiten cũng hướng đến các hoạt động hỗ trợ sức khỏe VĐV. Vài năm trở lại đây, người hâm mộ thể thao Việt Nam không còn xa lạ với các hoạt động đồng hành, hỗ trợ hàng nghìn vận động viên trong hành trình chinh phục thành tích. Nhiều vận động viên chạy bộ, pickleball, bóng bàn, golf… trở nên quen thuộc với những khu phục hồi năng lượng mang logo Phiten tại các giải đấu.

Các VĐV ở nhiều môn khác nhau hiện quen thuộc với những khu hồi phục năng lượng mang logo Phiten, ở các giải đấu thể thao (Ảnh: BTC).

Tại giải Golf Quốc tế do BMW tổ chức năm 2024, đại sứ của Phiten Vietnam là Golfer Nguyễn Ngọc Khánh đã mang chiếc cup vô địch (bảng B) về cho thương hiệu.

Phiten Vietnam cũng sát cánh cùng các giải đấu thể thao trong nước như giải marathon quốc tế TPHCM Techcombank, giải chạy Bệnh viện Răng Hàm Mặt 2025, giải chạy vì cộng đồng Pink Run, giải chạy ThuDuc City Run, giải chạy BIDV… Ngoài ra, Phiten còn là nhà tài trợ cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 32 năm 2023 diễn ra trên đất Campuchia.

Phiten sẽ lần đầu tiên đảm nhận vai trò đơn vị tổ chức giải đấu Phiten Pickleball Cup 2025. Đây là một cột mốc gắn liền với hành trình 42 năm toàn cầu của thương hiệu Phiten: một bước đi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, thể hiện triết lý đồng hành lâu dài cùng cộng đồng thể thao, thể hiện cam kết bền bỉ mà thương hiệu theo đuổi.

Để tìm hiểu thêm về thương hiệu Phiten, truy cập: www.phiten.vn