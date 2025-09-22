Quang Dương cùng lúc “bỏ túi” 3 VĐV pickleball hàng đầu Việt Nam

Ở trận tứ kết đôi nam open, bộ đôi Quang Dương - Casey Diamond đã có chiến thắng áp đảo trước hai cái tên đang “làm mưa làm gió” tại các giải phong trào Việt Nam là Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam. Dù được đánh giá cao, cặp đôi Giang - Nam vẫn phải dừng bước sau khi để thua với tỷ số 3-15.

Quang Dương giành 2 chức vô địch tại giải đấu ở Quảng Ninh (Ảnh: PPA).

Với phong độ áp đảo đối thủ, cặp đôi Quang Dương - Casey Diamond dễ dàng tiến vào trận chung kết đôi nam Open gặp cặp đôi Phúc Huỳnh - Tama. Dù được đánh giá là một trong những tay vợt đơn nam hàng đầu Việt Nam, Phúc Huỳnh vẫn không thể chống đỡ trước sức mạnh của Quang Dương và Casey.

Trong set đầu, cặp đôi "thần đồng" Việt kiều đã thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng 11-6. Mặc dù Phúc Huỳnh và đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực trong set 2, nhưng với khả năng dứt điểm hoàn hảo, Quang Dương và Casey vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số 11-6, giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và đăng quang tại nội dung đôi nam Open.

Trước đó một ngày, Quang Dương đã vô địch nội dung đôi nam nữ khi cùng đồng đội Amanda đã vượt qua cặp đôi Lý Hoàng Nam - Connie Lee 15-11 ở tứ kết. Sau đó, họ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi hạ gục Trịnh Linh Giang - Ken Tâm với tỉ số cách biệt 15-5 trong trận chung kết.

Thắng áp đảo mọi đối thủ, Quang Dương đã cho thấy đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại của pickleball Việt Nam. Tay vợt 19 tuổi hiện nắm giữ nhiều thành tích nổi bật như Vô địch thế giới giải IHG Bristol Open 2024 và từng leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thế giới PPA.

Anh cũng từng vô địch nội dung đôi nam tại giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour và giành hai chức vô địch ở giải đấu quốc tế tại Ấn Độ vào tháng 8 năm nay.

Trên bản đồ pickleball thế giới, Quang Dương đã tạo nên lịch sử khi trở thành VĐV đắt giá nhất tại giải đấu Global Sports Auction 2025 (giải đấu thuộc Liên minh pickleball toàn cầu).

Với mức giá kỷ lục gần 33.000 USD (hơn 870 triệu đồng), thành tích này không chỉ là niềm tự hào cá nhân của Quang Dương mà còn là bước ngoặt quan trọng, khẳng định tiềm năng vươn tầm quốc tế của các VĐV Việt Nam.