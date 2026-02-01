Chung kết Australian Open 2026: Sức trẻ Alcaraz hay di sản Djokovic?

*Trận chung kết đơn nam Australian Open 2026 giữa Carlos Alcaraz và Novak Djokovic dự kiến diễn ra vào 15h30, ngày 1/2. Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Sau những màn trình diễn thoát hiểm đầy kịch tính ở bán kết, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic sẽ đối đầu trong trận chung kết Australian Open vào chiều 1/2 (giờ Việt Nam), hướng tới những cột mốc lịch sử cá nhân. Cuộc đối đầu giữa hai thế hệ, cách nhau 16 tuổi, hứa hẹn sẽ là một trận đấu đỉnh cao, nơi kinh nghiệm và sức trẻ cùng nhau tạo nên lịch sử.

Alcaraz và Djokovic đều đứng trước một trang sử mới trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Cuộc đua lịch sử: Sức trẻ đối đầu kinh nghiệm

Tay vợt 22 tuổi Carlos Alcaraz đang đứng trước cơ hội trở thành người trẻ nhất lịch sử hoàn tất Career Grand Slam. Đối thủ của anh là Novak Djokovic, 38 tuổi, tay vợt nam giàu thành tích Grand Slam nhất mọi thời đại. Ngôi sao người Serbia, với 10 danh hiệu Australian Open (ngang bằng số trận thua tại giải đấu này), đang nhắm tới mục tiêu trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu.

“Lịch sử luôn ở phía trước với cả hai chúng tôi mỗi khi đối đầu. Một trận chung kết Grand Slam luôn có rất nhiều thứ được đặt lên bàn cân, nhưng với tôi, nó cũng không khác những trận đấu lớn khác mà tôi từng chơi”, Djokovic chia sẻ về cuộc đối đầu với Alcaraz.

Trận chung kết được mong đợi này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng hồi phục và bùng nổ của cả hai tay vợt sau những trận bán kết marathon. Hôm 30/1, Alcaraz đã giành chiến thắng trong trận bán kết dài nhất lịch sử giải đấu, loại á quân năm ngoái Alexander Zverev sau 5 giờ 27 phút. “Chúng tôi đã đẩy cơ thể tới giới hạn”, tay vợt người Tây Ban Nha thừa nhận.

Trong khi đó, Djokovic vượt qua nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp Jannik Sinner sau 4 giờ 9 phút trong một trận đấu kinh điển, được chính tay vợt người Serbia mô tả là “một trong những màn trình diễn hay nhất của tôi trong khoảng một thập kỷ trở lại đây”.

Djokovic hướng tới kỷ lục 25 danh hiệu Grand Slam (Ảnh: Getty).

“Xét về mặt sinh học, tôi nghĩ cậu ấy sẽ hồi phục dễ dàng hơn một chút. Sự chuẩn bị của tôi đang đúng như kế hoạch, và tôi đã thắng cậu ấy tại đây năm ngoái, cũng trong một trận đấu rất khắc nghiệt. Hãy chờ xem cả hai chúng tôi có thể tươi mới đến mức nào", Djokovic nhận định về Alcaraz.

Alcaraz từng đánh bại Djokovic tại US Open năm ngoái, anh vẫn dành nhiều lời khen cho thể chất của đối thủ: “Anh ấy trông như mới 25 tuổi về mặt thể chất. Duy trì được đẳng cấp đó ở tuổi 38 thật sự rất ấn tượng”/

Thống kê đối đầu và chiến thuật

Khoảng cách giữa Alcaraz và Djokovic trong cuộc đối đầu liên thế hệ này luôn cực kỳ sít sao. Chỉ 12 tháng trước, Djokovic đã đánh bại Alcaraz tại Rod Laver Arena, nơi họ sẽ tái đấu vào chiều nay. Djokovic đang dẫn Alcaraz 5-4 trong loạt đối đầu, nhưng đã thua 3 trong 5 lần chạm trán ở các giải Grand Slam.

Sau khi để thua Alcaraz tại New York hồi tháng 9 năm ngoái, Djokovic từng thẳng thắn nói về việc đối đầu Alcaraz và Sinner, hai tay vợt đã cùng nhau giành 8 danh hiệu major gần nhất. “Trong tương lai, sẽ rất khó để tôi vượt qua rào cản mang tên Sinner và Alcaraz ở thể thức năm set tại các giải Grand Slam. Tôi nghĩ mình có cơ hội tốt hơn ở thể thức ba set, còn năm set thì rất khắc nghiệt”, Djokovic thừa nhận khi đó.

Tuy nhiên, như Djokovic nhắc lại với người phỏng vấn trên sân Jim Courier vào hôm 30/1, đó là “khó, nhưng không phải là không thể”.

Alcaraz đang đứng trước cơ hội lần đầu vô địch Australian Open (Ảnh: Getty).

Với khoản tiền thưởng vô địch lên tới hơn 4 triệu USD, cuộc đối đầu giữa Djokovic và Alcaraz hứa hẹn sẽ là màn giằng co quyết liệt từ cuối sân. Trận đấu tại Melbourne năm ngoái là thước đo, cả hai sẽ mạnh dạn vung vợt, ưu tiên lối chơi tấn công ngay từ cú đánh đầu tiên, áp đặt thế trận bằng những pha đánh bóng đầy uy lực. Ở trận chung kết tới đây người xem có thể chờ đợi những tình huống kéo giãn đối thủ từ góc này sang góc khác, nhằm kiểm tra thể lực của đối phương ngay trong giai đoạn đầu trận.

Khả năng trả giao bóng có thể đóng vai trò then chốt, tạo ra bước ngoặt và tạo khác biệt. Trong lần đối đầu gần nhất, Djokovic chỉ giành được 16% số điểm trả giao bóng một (8/50), chưa bằng một nửa so với Alcaraz, người đạt tỷ lệ 34% (19/56) trên đường tới chiến thắng trong hai set.

Bất kể ai giành chiến thắng, những trang kỷ lục chắc chắn sẽ được viết lại.

“Tôi rất mong chờ trận đấu này. Tôi thi đấu quần vợt đỉnh cao chủ yếu để có thể góp mặt ở các trận chung kết Grand Slam”, Djokovic nói.

Alcaraz chia sẻ thêm: “Tôi thực sự rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được chơi một trận chung kết tại Melbourne. Đó là điều tôi theo đuổi từ lâu, cơ hội được chiến đấu vì danh hiệu”.