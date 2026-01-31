Rybakina soán ngôi Sabalenka, lên ngôi nữ hoàng mới ở Australian Open

Elena Rybakina đã chính thức trở thành nữ hoàng mới của Melbourne Park, giành cúp vô địch Australian Open mà Aryna Sabalenka từng đoạt được cách đây ba năm. Hạt giống số 5 đã đăng quang nội dung đơn nữ Australian Open 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 6-4, 4-6, 6-4 trước tay vợt số một thế giới trong trận chung kết diễn ra chiều 31/1.

Dưới mái che khép kín của sân Rod Laver Arena, tay vợt người Kazakhstan mất 2 giờ 18 phút để khuất phục đối thủ, tung ra 28 cú winner trên hành trình giành danh hiệu Australian Open đầu tiên trong sự nghiệp và Grand Slam thứ hai. Nhà vô địch Wimbledon 2022 đã được huyền thoại Jennifer Capriati, người từng vô địch đơn nữ Australian Open các năm 2001 và 2002, trao cúp Daphne Akhurst Memorial Cup.

Rybakina lần đầu vô địch Australian Open (Ảnh: Getty).

“Đây thực sự là một trận chiến. Tôi rất tự hào. Australian Open đúng là Happy Slam”, Rybakina chia sẻ. Tay vợt 26 tuổi cũng bày tỏ lòng biết ơn với đội ngũ của mình: “Tôi thực sự hạnh phúc vì chúng tôi đã đạt được kết quả này. Hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong năm nay”.

Tay vợt số 5 thế giới cũng dành lời chúc mừng cho Sabalenka sau màn trình diễn xuất sắc, tay vợt người Belarus lọt vào chung kết Australian Open lần thứ 4 liên tiếp. “Tôi biết điều đó rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ còn gặp nhau ở nhiều trận chung kết nữa”, Rybakina chia sẻ.

Dù thất bại, Sabalenka vẫn giữ sự điềm đạm và dành những lời tốt đẹp cho đối thủ. “Tôi muốn chúc mừng bạn vì một hành trình tuyệt vời, một phong độ không thể tin nổi,” cô nói, trước khi mỉm cười quay sang đội ngũ của mình: “Hy vọng rằng sang năm, chiếc cúp Daphne sẽ thuộc về chúng ta, đúng không?”

Bước vào trận chung kết đơn nữ, Rybakina và Sabalenka là hai tay vợt nữ đầu tiên lọt vào chung kết Grand Slam mà không thua set nào kể từ Wimbledon 2008, đồng thời là những người đầu tiên làm được điều này tại Melbourne Park kể từ Australian Open 2004. Cả hai đều không muốn làm hoen ố thành tích hoàn hảo đó.

Trong lần chạm trán thứ 15 trong sự nghiệp, cũng là màn tái đấu trận chung kết Australian Open 2023 kéo dài ba set, nơi Sabalenka từng giành chiến thắng, Rybakina đã nuôi ý định viết nên cái kết khác.

Hạt giống số 5 bẻ game giao bóng đầu tiên của Sabalenka và nhanh chóng củng cố lợi thế, nhờ những cú đánh gọn gàng, uy lực, thứ đã giúp cô loại hạt giống số 2 Iga Swiatek ở tứ kết. Giao bóng ở game thứ 7 khi đang dẫn 4-3, Rybakina cứu hai break-point: điểm đầu bằng một cú ace, điểm tiếp theo bằng cú giao bóng rộng 182 km/h khiến Sabalenka bất lực và giơ tay tỏ rõ sự thất vọng.

Sau thêm một cú giao bóng uy lực nữa, tay vợt số một thế giới thậm chí giơ vợt lên như thể muốn đập xuống sân trước khi kịp trấn tĩnh. Vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng trên sân, Rybakina chỉ khẽ siết nắm tay ăn mừng sau khi khép lại set đầu với tỷ số 6-4.

Rybakina từng thua ngược trước Sabalenka ở chung kết Australian Open 2023 (Ảnh: Getty).

Ba năm trước, cô cũng thắng set đầu trận chung kết Australian Open 2023 với tỷ số tương tự trước khi Sabalenka lội ngược dòng. Sabalenka chắc chắn hy vọng lịch sử lặp lại, đặc biệt khi cô vẫn đang duy trì chuỗi không thua trắng tại các giải Grand Slam kể từ US Open 2020.

Tay vợt 27 tuổi tự tiếp thêm lửa bằng tiếng hét “Let’s go!” sau cú thuận tay uy lực mang về break-point trong game giao bóng đầu tiên của Rybakina ở set hai, dù đối thủ đã cứu điểm bằng một cú volley chính xác. Hai break-point nữa trôi qua khi tay vợt số 5 thế giới liên tục tung ra những cú đánh cuối sân hoàn hảo, khiến Sabalenka chỉ còn biết tự trách mình sau game giao bóng kéo dài tới 10 phút.

Hai trong số những tay vợt đánh bóng tấn công mạnh mẽ nhất làng banh nỉ nữ liên tục giằng co từ cuối sân và tạo ra những pha đôi công nghẹt thở trên lưới, không ai chịu nhường thế trận khi giao bóng. Tuy nhiên, khi giao bóng ở tỷ số 5-6, Rybakina bị dẫn 0-40. Sabalenka tận dụng set-point đầu tiên bằng cú passing thuận tay đầy uy lực, buộc đối thủ đánh hỏng để đưa trận đấu vào set quyết định.

Tiếp đà hưng phấn sang set ba, tay vợt số một thế giới nhanh chóng bẻ game giao bóng của Rybakina để vươn lên dẫn 2-0. Sau khi cứu thành công một break-point ở game tiếp theo bằng cú thuận tay ghi điểm trực tiếp, Sabalenka gầm vang đầy phấn khích, hòa cùng tiếng reo hò của các CĐV cổ vũ cho “chú hổ” của họ.

Sabalenka chiến đấu nỗ lực nhưng không thể cản bước tiến của Rybakina (Ảnh: Getty).

Dẫu vậy, Rybakina không hề bỏ cuộc. Hạt giống số 5 tung ra hai cú winner đẹp nhất trong đêm trước khi bẻ lại game giao bóng của Sabalenka ở game thứ năm, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Tay vợt số một thế giới có cơ hội bẻ lại ngay sau đó khi Rybakina giao bóng hai chỉ đạt 129 km/h, nhưng cú trả giao bóng trái tay lại đi chệch sân. Ở game kế tiếp, khi Rybakina có cơ hội tương tự trước cú giao bóng hai 144 km/h của Sabalenka, cô chủ động bước vào sân và bẻ game để vươn lên dẫn 4-3.

Hạt giống số một giữ game giao bóng dễ dàng ở game thứ chín, trao quyền quyết định chức vô địch vào tay Rybakina. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Rod Laver Arena, Rybakina bước lên vạch cuối sân ở match-point và đúng như kịch bản hoàn hảo nhất, cô khép lại trận đấu bằng một cú ace.

Chiến thắng này giúp Rybakina trở thành tay vợt thứ sáu trong Kỷ nguyên Mở giành hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên trên mặt sân cỏ và sân cứng, sau Amelie Mauresmo, Lindsay Davenport, Maria Sharapova, Martina Hingis và Venus Williams. Cô cũng là tay vợt đầu tiên đăng quang đơn nữ Australian Open sau khi đánh bại ba đối thủ trong top 10 kể từ Naomi Osaka vào năm 2019.