Lê Viktor chơi ấn tượng, CLB Hà Tĩnh vẫn bị chia điểm ở V-League

Trận đấu giữa hai đội Hà Tĩnh và Becamex TPHCM diễn ra trên sân Hà Tĩnh tối nay (30/1). Dẫn dắt CLB Hà Tĩnh hiện nay là HLV Nguyễn Công Mạnh, người từng có thời gian dẫn dắt đội Becamex TPHCM cách đây chưa lâu.

Sự chói sáng của Lê Viktor không thể giúp CLB Hà Tĩnh giành 3 điểm (Ảnh: HLHT).

Với lợi thế sân nhà, CLB Hà Tĩnh là đội nắm thế chủ động. Tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam là Lê Viktor chơi khá năng nổ.

Phút 30, chính Lê Viktor của đội chủ nhà đưa được bóng vào lưới Becamex TPHCM. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài từ chối bàn thắng cho Hà Tĩnh.

Trước khi hiệp một kết thúc chừng một phút, lại là Lê Viktor có pha dứt điểm khá hiểm hóc, nhưng đường bóng không thắng được thủ môn Trần Minh Toàn bên phía Becamex TPHCM.

Không chỉ có tình huống vừa nêu, thủ môn Trần Minh Toàn còn có thêm nhiều tình huống cứu thua xuất sắc khác trong trận đấu này, qua đó giữ vững mành lưới cho CLB Becamex TPHCM trong suốt trận.

Hòa 0-0 trong trận đấu tối nay ở vòng 12 LPBank V-League 2025-2026, CLB Hà Tĩnh có 16 điểm, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, còn Becamex TPHCM có 12 điểm, xếp thứ 12.