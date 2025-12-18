CLB Công an Hà Nội đánh bại HA Gia Lai, tranh đua ngôi đầu V-League

Làm khách trên sân phố Núi của HA Gia Lai ở vòng 11 V-League diễn ra vào tối 18/12, CLB Công an Hà Nội vẫn nhập cuộc đầy tự tin với việc tổ chức tấn công mạnh mẽ ngay trong những phút đầu tiên của hiệp 1.

Ngay phút 17, tiền đạo người Brazil Leo Artur có bóng trong vòng cấm, dù ở vị trí khó nhưng anh vẫn tự tin dứt điểm rất đẹp mắt vào góc xa, mở tỷ số cho CLB Công an Hà Nội.

Bàn thắng giúp đội khách hưng phấn và gần như làm chủ khu vực tuyến giữa khiến các cầu thủ HA Gia Lai bế tắc trong các phương án tấn công. Ở những phút cuối của hiệp 1, khung thành của đội chủ nhà một lần nữa lại rung lên khi Leo Artur có pha kiến tạo thuận lợi để tiền vệ Stefan Mauk băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt cho CLB Công an Hà Nội. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tiếp tục dội "gáo nước lạnh" với đội chủ nhà khi có bàn thắng thứ 3 ở phút 58. Từ một pha xử lý bóng không tốt của hàng phòng ngự HA Gia Lai trước vòng cấm đội nhà để cầu thủ của HA Gia Lai cướp được bóng trước khi Văn Đức băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

3 bàn thua khiến các cầu thủ HA Gia Lai gần như sụp đổ. Tuy nhiên ở phút 82, đội chủ nhà bất ngờ được hưởng một quả phạt đền và Gabriel đánh bại thủ thành Filip Nguyễn trên chấm 11m để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu giúp CLB Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Chiến thắng này cũng giúp đoàn quân của HLV Mano Polking áp sát ngôi đầu bảng của CLB Ninh Bình khi chỉ còn kém 1 điểm nhưng vẫn thi đấu ít hơn 1 trận.

Đội hình xuất phát:

HA Gia Lai: Bảo Duy, Quang Kiệt, Thanh Sơn, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Thanh Nhân, Fraga, Gabriel, Vĩnh Nguyên, Ryan Ha

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Văn Đức, Adou Minh, Mauk, Quang Hải, Leo Artur, Văn Đức, Alan, Lê Văn Đô