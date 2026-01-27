Lê Văn Thuận và lời chia tay CLB Thanh Hóa đầy xúc động sau 9 năm gắn bó

Sáng 27/1, trên trang Facebook cá nhân, cầu thủ Lê Văn Thuận gửi những lời tâm sự, chia tay đầy cảm xúc tới người hâm mộ cả nước nói chung và xứ Thanh nói riêng.

Tiền vệ quê Thanh Hóa xác nhận trước khi chia tay Câu lạc bộ (CLB) Thanh Hóa để gia nhập CLB Ninh Bình, anh có 9 năm gắn bó với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

“Chín năm trôi qua, cả trong cuộc sống lẫn bóng đá, tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Những lần chấn thương, những lúc tưởng chừng như bỏ cuộc đều gắn liền với 2 chữ Thanh Hóa. Để có được như ngày hôm nay là nhờ CLB Thanh Hóa”, Văn Thuận chia sẻ trên trang cá nhân.

Cầu thủ Lê Văn Thuận (Ảnh: Hoàng Sơn).

Theo Văn Thuận, suốt 9 năm qua, anh và gia đình trải qua rất nhiều biến cố. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực không ngừng, cùng sự giúp đỡ của ban huấn luyện và đặc biệt là bố mẹ, anh vượt qua tất cả để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số".

“7h cả đội vào tập, còn tôi phải dậy từ 5h để đi chợ cùng bố mẹ. Khi còn nhỏ, những lần ngồi trên chiếc xe chở đầy gà, vịt, tôi cũng cảm thấy hơi ngại. Nhưng dần dần lớn lên, tôi mới hiểu bố mẹ hy sinh cho mình nhiều như thế nào và luôn đồng hành cùng tôi trên chặng đường bóng đá. Tôi thật sự rất biết ơn bố mẹ”, Lê Văn Thuận tâm sự.

Trong lời chia tay, Văn Thuận lần đầu chia sẻ về câu chuyện gia đình. Khi anh được đôn lên đội 1 đã gặp phải một chấn thương háng khá nặng, đúng thời điểm gia đình cũng trải qua biến cố.

Mẹ anh vì suy nghĩ quá nhiều nên bị rối loạn lo âu, thậm chí có dấu hiệu trầm cảm. May mắn sau đó, sức khỏe tinh thần của mẹ dần ổn định, có thể đi chợ trở lại và không còn hoảng loạn nhiều như trước.

“Con xin cảm ơn bố mẹ và anh trai đã luôn nỗ lực để mẹ vui vẻ hơn. Mẹ ơi, con mong mẹ đừng lo lắng cho con quá nhiều. Dù hành trình sắp tới có khó khăn, con mong mẹ vẫn luôn theo dõi và ủng hộ con. Con tin rằng đây sẽ là một trang mới, một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của con”, Văn Thuận nhắn nhủ tới gia đình.

Chàng tiền vệ trẻ cũng chia sẻ, hành trình đến với bóng đá của anh vô cùng gian nan nhưng cũng có nhiều may mắn. Từ một cậu bé chỉ đam mê trái bóng tròn, khi gia nhập CLB Thanh Hóa, nhờ sự chỉ dạy của các huấn luyện viên và những đàn anh đi trước, Thuận đã nắm vững các kỹ năng cơ bản, cách chơi bóng, cách di chuyển và tư duy chiến thuật.

Lê Văn Thuận trong thời gian thi đấu cho CLB Đông Á Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Sơn).

Lê Văn Thuận cho hay, Thanh Hóa là bàn đạp quan trọng giúp anh phát triển sự nghiệp. “9 năm ở CLB Thanh Hóa là cả một hành trình. Khi còn ở đội trẻ, tôi từng bị gãy chân và tưởng như mọi thứ đã khép lại. Nhưng phía sau tôi luôn có bố mẹ và những người tin tưởng, giúp tôi đứng dậy và tiếp tục theo đuổi con đường của mình”, tiền vệ sinh năm 2006 nhấn mạnh.

Trong lời chia tay, Văn Thuận dành sự trân trọng đặc biệt cho HLV Velizar Popov - người đặt niềm tin, trao cơ hội và tạo điều kiện để anh khẳng định bản thân ở đội 1. Theo Văn Thuận, sự tin tưởng ấy chính là nền tảng giúp anh vững vàng hơn trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Chàng tiền vệ trẻ cũng gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện, bộ phận y tế và các đồng đội cũng như người hâm mộ - những người luôn đồng hành, hỗ trợ và chỉ bảo anh trong suốt hành trình vừa qua.