Thủ môn Bùi Tiến Dũng đứt dây chằng, nghỉ hết mùa giải 2025-2026

Phút thứ 10 của trận đấu giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng, thuộc khuôn khổ vòng 7 V-League 2025-2026, thủ môn Bùi Tiến Dũng có tình huống lao ra khỏi vòng cấm địa cản bóng. Anh có va chạm với tiền đạo Lucao của đội chủ nhà trước khi tiếp đất không tốt dẫn đến chấn thương.

Bùi Tiến Dũng nằm sân trong đau đớn, được các bác sĩ sơ cứu bằng nẹp cố định. Sau 5 phút, thủ thành đội bóng sông Hàn rời sân bằng cáng, người vào thay là Văn Biểu.

Tình huống dẫn đến chấn thương nặng của Bùi Tiến Dũng (Ảnh: VPF).

Sáng 21/10, Bùi Tiến Dũng được bác sĩ CLB Đà Nẵng đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn chấn thương. Từ kết quả chụp MRI, anh bị đứt dây chằng chéo, rách sụn chêm đầu gối phải.

Với chấn thương này, cựu thủ thành U23 Việt Nam phải lên bàn mổ để phẫu thuật trong ít ngày tới. Anh sẽ phải nghỉ ít nhất 8 tháng, đồng nghĩa với việc sớm chia tay mùa giải 2025-2026.

Việc mất Bùi Tiến Dũng là tổn thất lớn với CLB Đà Nẵng. Anh góp công lớn giúp đội bóng sông Hàn trụ hạng thành công ở mùa giải trước, thậm chí còn trực tiếp ghi bàn thắng rất đẹp.

Mùa giải 2025-2026, thủ môn sinh năm 1997 ra sân 4 trận, sau đó nghỉ 3 vòng đấu vì chấn thương vai, trước khi bị đứt dây chằng đầu gối ngay khi trở lại thi đấu vào tối 20/10.