Bùi Tiến Dũng ghi bàn giúp Thể Công Viettel đánh bại CLB TPHCM

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB TPHCM chơi chủ động và họ có cơ hội đầu tiên khi Văn Anh thực hiện cú sút phạt ngay sát vòng cấm ở phút thứ 5. Ba phút sau, Thể Công Viettel đáp trả với tình huống Tiến Anh treo bóng từ cánh phải cho Lucao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Thể Công Viettel ép sân nhưng CLB TPHCM đầy lợi hại trong các tình huống phản công. Tình huống đáng chú ý nhất là pha xâm nhập vòng cấm của Văn Anh, nhưng anh khống chế hơi dài và để thủ môn Văn Việt kịp bắt gọn.

Bùi Tiến Dũng tỏa sáng trong chiến thắng của Thể Công Viettel (Ảnh: Viettel FC).

Phút 24, Pedro Henrique thoát xuống tung cú đá má trong chân trái, nhưng thủ thành Minh Toàn đã bắt dính. Ba phút sau, ngoại binh Brazil tiếp tục để lại dấu ấn với cú sút xa đầy uy lực, bóng tìm đúng xà ngang khung thành của CLB TPHCM.

Hai đội tiếp tục bỏ lỡ cơ hội và không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58, Văn Khang bứt tốc vượt qua Schmidt trước khi căng ngang thuận lợi để Pedro Henrique băng vào đánh đầu mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

Đến phút 64, Trương Tiến Anh treo bóng chuẩn xác để đội trưởng Bùi Tiến Dũng bật cao, thực hiện cú lắc đầu mẫu mực nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội chủ nhà. Sở hữu lợi thế dẫn trước 2 bàn, Thể Công Viettel chơi ung dung và vẫn kiểm soát trận đấu.

Hàng thủ Thể Công Viettel chơi có phần chủ quan, phút 71 Văn Việt chuyền bóng thẳng vào chân Ismaila, CLB TPHCM tổ chức phối hợp nhanh nhưng Việt Cường lại sút chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho CLB TPHCM.

Về cuối trận, đội khách nỗ lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn danh dự. Thể Công Viettel chủ động chơi chậm và bảo toàn thành công chiến thắng 2-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-26 với 7 điểm sau 3 vòng đấu.

Đội hình thi đấu

Thể Công Viettel: Văn Việt; Tiến Anh, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Phan Tuấn Tài, Văn Khang (Xuân Tiến 70’), Viết Tú, Nhật Nam (Hữu Thắng 46’), Wesley Nata, Lucao, Pedro Henrique (Damian Vu 78’).

Bàn thắng: Pedro Henrique (58’), Bùi Tiến Dũng (64’).

CLB TPHCM: Minh Toàn; Minh Trọng, Schmidt, Zlatkovic Milos, Tùng Quốc, Minh Khoa (Hoàng Hưng 87’), Văn Anh (Thanh Long 61’), Hugo Alves, Quốc Khánh (Việt Cường 46’), Ogochukwu (Oribaajo Ismaila 61’), Minh Bình (Thanh Hậu 69’).