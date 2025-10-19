CLB Hải Phòng thắng đậm HA Gia Lai, PVF-CAND hoà CLB Thanh Hoá

Tiếp đón HA Gia Lai trên sân nhà Lạch Tray, các cầu thủ Hải Phòng đã thể hiện sự tự tin khi chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Ngay khi bóng chỉ mới lăn được 6 phút, Friday dốc bóng từ giữa sân trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải vào góc gần làm tung lưới thủ thành Trung Kiên mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Hải Phòng chơi hưng phấn. Phút thứ 10, thủ thành Trung Kiên mắc lỗi khi bắt không dính bóng tạo điều kiện cho Tagueu lao vào đá bồi và nâng tỷ số lên thành 2-0.

Hai bàn thắng giúp đội chủ nhà chủ động kiểm soát thế trận, phòng thủ chặt phần sân nhà và chờ cơ hội phản công nhanh. Tuy nhiên tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội bóng phố núi buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng bế tắc trước lối chơi phòng ngự lùi sâu của đội chủ nhà. Mải mê tấn công đã khiến đội khách phải trả giá ở phút 84, khi Cao Hoàng Minh mắc sai lầm để Luiz Antonio cướp được bóng rồi tung cú sút căng vào góc cao, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng đất Cảng.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vươn lên vị trí thứ 5 nhưng vẫn kém ngôi đầu của CLB Ninh Bình tới 6 điểm. Trong khi đó trận thua này khiến HA Gia Lai vẫn chưa thể có chiến thắng nào sau 7 vòng đấu và chính thức rơi xuống đáy bảng xếp hạng, gióng lên hồi chuông báo động về phong độ và tinh thần thi đấu.

Ở trận đấu khác tại vòng 7 LPBank V-League 2025-2026 giữa CLB PVF và Thanh Hoá đã chứng kiến màn tranh tài kịch tính nhưng kết thúc với một kết quả hoà.

Trước trận đấu này, CLB Thanh Hóa đang chịu áp lực rất lớn khi vẫn chưa thể có chiến thắng nào sau 6 vòng đấu đầu tiên của V-League 2025-2026. Trong khi đó, đội chủ nhà PVF-CAND cũng rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí cũng như tâm lý, sau chuỗi 5 trận liền không thắng (2 thua, 3 hòa).

Dù được đánh giá thấp hơn nhưng đội khách mới là đội có bàn mở tỷ số trước. Phút 40, Võ Nguyên Hoàng thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Minh Hoàng để giúp CLB Thanh Hóa có lợi thế sau hiệp đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà mạnh dạn chơi tấn công và thế trận đã hoàn toàn khác so với hiệp 1. Phút 60, tiền vệ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam là Xuân Bắc đã vô lê cực nhanh trong vòng cấm mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 67, Anh Quân nhận đường chọc khe của đồng đội thoát xuống vòng cấm bên cánh phải trước khi ngoặt bóng rồi dứt điểm nhanh bằng chân trái giúp PVF-CAND vượt lên dẫn trước 2-1.

Tuy nhiên, đến phút 78, sau đường tạt của đồng đội bên cánh trái vào vòng cấm, Văn Lợi tự tin hãm bóng bằng ngực trước khi đổ người dứt điểm bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Minh Hoàng dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.

Chung cuộc hai đội hoà nhau với tỷ số 2-2 và cả PVF-CAND lẫn CLB Thanh Hoá vẫn đứng ở nửa sau bảng xếp hạng V-League sau 7 vòng đấu.