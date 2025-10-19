Chơi thiếu người, CLB Công an TPHCM chia điểm với CLB Hà Tĩnh

Trận đấu giữa CLB CA TPHCM và Hà Tĩnh diễn ra tối nay (19/10). Đội chủ nhà CA TPHCM được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Dù vậy, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức gặp khá nhiều khó khăn trước CLB Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả.

CLB CA TPHCM chia điểm với đội Hà Tĩnh (Ảnh: CLB CA TPHCM).

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một thuộc về CLB Hà Tĩnh. Phút 42, trọng tài Nguyễn Văn Phúc cho Hà Tĩnh được hưởng phạt đền, do bóng chạm tay Khổng Minh Gia Bảo bên phía CLB CA TPHCM.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Nguyễn Văn Phúc thay đổi quyết định, thu hồi quả phạt đền này.

Sang hiệp hai, mọi chuyện tiếp tục diễn biến theo hướng khó khăn cho CLB CA TPHCM. Phút 60, tiền vệ Võ Huy Toàn của đội chủ nhà nhận thẻ vàng thứ hai trong trận, dẫn đến việc Huy Toàn bị đuổi và CLB CA TPHCM phải chơi thiếu người.

Sau tình huống này, ưu thế trên sân nghiêng hẳn về phía CLB Hà Tĩnh, nhờ họ có ưu thế về người. Dù vậy, đội bóng miền Trung vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ chắc chắn của CLB CA TPHCM.

Đặc biệt, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang vẫn chơi hay như thường lệ, ngăn chặn hết các pha dứt điểm của cầu thủ Hà Tĩnh.

Chính vì thế, Hà Tĩnh không thể chọc thủng lưới CLB CA TPHCM, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Hòa trận này, CLB CA TPHCM có 14 điểm sau 7 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm. Còn CLB Hà Tĩnh có 9 điểm, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026.