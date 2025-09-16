Thay đổi quan trọng ở hai giải đấu hay nhất bóng đá Việt Nam

Theo những sự thay đổi này, V-League 2025-2026 sẽ có 1,5 suất xuống hạng. 1,5 suất xuống hạng này sẽ là đội cuối bảng V-League sẽ xuống hạng (đứng 14) trực tiếp. Còn đội đứng áp chót bảng xếp hạng (đứng 13) sẽ phải đá trận play-off giữ hạng với đội đứng nhì giải hạng nhất 2025-2026.

V-League 2025-2026 sẽ có 1,5 suất xuống hạng (Ảnh: Đ.V).

Ở chiều ngược lại, giải hạng nhất mùa này sẽ có 1,5 suất lên hạng. Đội vô địch giải hạng nhất 2025-2026 sẽ giành quyền lên thẳng V-League 2026-2027. Còn đội đứng nhì giải hạng nhất sẽ đá trận play-off chuyển hạng với đội đứng 13 V-League.

Đây là thay đổi lớn của hai giải đấu quan trọng nhất thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp trong nước ở mùa giải hiện tại. Trước đó, V-League từng dự kiến có 2 suất xuống hạng trực tiếp, còn giải hạng nhất từng dự kiến có 2 suất lên hạng trực tiếp.

Sở dĩ có những thay đổi như trên là vì trong thời gian vừa rồi có một số đội bóng ở hai giải V-League và hạng nhất gặp khó khăn về kinh phí, khiến lực lượng tham dự hai giải đấu này có biến động.

Trước khi V-League 2025-2026 khởi tranh, CLB bóng đá Quảng Nam rút lui, CLB PVF-CAND được đôn từ giải hạng nhất lên thay thế.

Còn trước khi giải hạng nhất 2025-2026 khởi tranh, CLB bóng đá Hòa Bình rút lui, CLB Phú Thọ được thay thế.

Cũng theo thông báo của VFF, giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ có 3 suất thăng hạng, gia nhập giải hạng nhất 2026-2027.