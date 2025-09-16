Xác định bảng đấu của các đội Đông Nam Á tại World Cup futsal nữ 2025

World Cup futsal nữ 2025 diễn ra tại Philippines, từ ngày 21/11 đến ngày 7/12. Với tư cách chủ nhà, đội tuyển futsal nữ Philippines được xếp làm hạt giống số một của bảng A. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể giúp đại diện của futsal nữ Đông Nam Á tránh khỏi bảng đấu khá nặng.

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan (áo xanh) chung bảng với Tây Ban Nha (Ảnh: FAT).

Ngoài Philippines, bảng A còn có sự hiện diện của các đội Ba Lan, Morocco và đặc biệt là đội bóng Nam Mỹ Argentina. Trong số này, Argentina hiện xếp hạng 6 thế giới, Ba Lan hạng 14, Morocco xếp hạng 31, còn Philippines chỉ xếp hạng 63 thế giới.

Một đại diện khác của futsal Đông Nam Á là Thái Lan (hạng 4 thế giới) nằm ở bảng B cùng các đội Tây Ban Nha (số hai thế giới), Colombia (hạng 8) và Canada (hạng 74).

Trong bảng đấu này, ngoài Tây Ban Nha cực mạnh, Thái Lan vẫn phải dè chừng Colombia. Đội bóng Nam Mỹ dù có thứ hạng thấp hơn Thái Lan, nhưng tố chất của họ tốt hơn, kỹ thuật của cầu thủ Colombia cũng rất tốt.

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup futsal nữ 2025 (Ảnh: ASEAN Football).

Hai bảng đấu còn lại là bảng C và bảng D có thêm hai đại diện của bóng đá châu Á là Nhật Bản và Iran.

Đội tuyển futsal nữ Nhật Bản (hạng 5 thế giới) nằm ở bảng C cùng các đội Bồ Đào Nha (hạng 3 thế giới), Tanzania (hạng 82) và New Zealand (hạng 21).

Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Iran (hạng 9 thế giới) ở bảng D cùng với Brazil (số một thế giới), Italy (hạng 7) và Panama (hạng 79).

Vòng chung kết (VCK) World Cup futsal 2025 là kỳ giải đầu tiên FIFA tổ chức sân chơi này cho các đội futsal nữ trên toàn cầu. Các ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch giải năm nay có Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Italy và Nhật Bản.