Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội FC ở Cúp quốc gia

Kết quả vòng 1 Cúp Quốc gia 2025-2026 Ngày 12/9 CLB TPHCM - Đồng Tháp: 1-0 Ngày 13/9 Long An - Quy Nhơn United: 1-1 (đá luân lưu: 3-1) Phú Thọ - Ninh Bình: 2-4 Thanh Hóa – HAGL: 0-2 Ngày 14/9 Đại học Văn Hiến - Bắc Ninh: 0-1 Hà Tĩnh - Quảng Ninh: 1-0 SHB Đà Nẵng - Thanh niên TPHCM: 2-0 Đồng Nai - CLB Becamex TPHCM: 3-1 Thể Công Viettel - Hà Nội FC: 1-0

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng một Cúp quốc gia là cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối nay. Đây cũng là trận đấu muộn nhất của vòng đấu.

Thể Công Viettlel (áo đỏ) đánh bại Hà Nội FC (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trận đấu diễn ra khá hay, nhưng mãi đến phút 79, bàn thắng mới được ghi. Trong pha bóng này, hai tiền đạo ngoại của Thể Công Viettel phối hợp với nhau.

Lucao chuyền bóng cho Pedro, trước khi Pedro khống chế bóng tốt, rồi sút bóng hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Hoàng của Hà Nội FC, ghi bàn cho Thể Công Viettel.

Pha lập công này cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, ấn định chiến thắng 1-0 cho CLB Thể Công Viettel trước Hà Nội FC. Đội bóng của HLV Popov lọt vào vòng trong, còn cựu vương Hà Nội FC bị loại ngay sau vòng một.

Pedro ghi bàn cho Thể Công Viettel (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Một đội bóng khác cũng giành quyền vượt qua vòng một, đó là Đồng Nai. Đội bóng thuộc giải hạng dưới bất ngờ thắng đại diện của V-League là CLB Becamex TPHCM với tỷ số 3-1.

Trong số 3 bàn thắng của Đồng Nai, có pha đá phạt tuyệt đẹp của Trần Minh Vương ở phút 62, đưa bóng vào lưới đối thủ.

Ở các cặp đấu khác diễn ra trong ngày 14/9 ở LPBS Cúp Quốc gia 2025-26, CLB Đại học Văn Hiến thua Bắc Ninh 0-1, Hà Tĩnh thắng Quảng Ninh 1-0 và SHB Đà Nẵng vượt qua đội Thanh niên TPHCM với tỷ số 2-0.