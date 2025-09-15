Liên đoàn Võ thuật tổng hợp TPHCM có người quản lý tạm thay ông Lưu Tú Bảo

Ngoài cương vị Chủ tịch VBF, ông Lưu Tú Bảo còn song song đảm nhận vị trí Chủ tịch HMMAF. Chính vì thế, trong thời gian ông Bảo không thể có mặt tại Việt Nam vì lý do cá nhân, HMMAF buộc phải tìm người thay thế ông Bảo, quản lý và điều hành công việc của liên đoàn.

Chủ tịch HMMAF Lưu Tú Bảo vắng mặt ở TPHCM nhiều tháng qua (Ảnh: VBF).

Theo thông báo của HMMAF, ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành công việc ở liên đoàn này cho Phó chủ tịch Đỗ Thị Thu Trang. Đây là việc làm đúng theo điều lệ của HMMAF. Việc ủy quyền này sẽ kéo dài đến tháng 3/2026.

Trước đó, ông Lưu Tú Bảo rời Việt Nam hồi tháng 2 năm nay. Trong thời gian ông Bảo rời Việt Nam, các thành viên của HMMAF hầu như không thể liên lạc với chủ tịch của mình.

Cũng giống như VBF trước đó, HMMAF cho biết, trong trường hợp có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, về các hoạt động cá nhân của ông Lưu Tú Bảo, HMMAF sẽ tổ chức Đại hội bất thường, để bầu chủ tịch mới.

Ông Lưu Tú Bảo được bầu là Chủ tịch của HMMAF nhiệm kỳ một, hồi năm 2022. Nhiệm kỳ này của HMMAF sẽ kéo dài đến năm 2027.

Trong thời gian ông Lưu Tú Bảo không có mặt tại TPHCM nhiều tháng qua, các hoạt động của HMMAF vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng điều lệ của liên đoàn.