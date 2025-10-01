Thắng SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC tăng tốc trên bảng xếp hạng V-League

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC diễn ra trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) tối qua (1/10). Dù thi đấu trên sân đối phương, nhưng Hà Nội FC là đội chơi tốt hơn trong trận đấu này.

Tuấn Hải ghi bàn cho Hà Nội FC (Ảnh: Hà Nội FC).

Sau nhiều nỗ lực tấn công, Hà Nội FC mở tỷ số ở phút 40. Trong pha bóng này, bóng được chuyền từ phần sân nhà của đội khách lên phía trên. Hậu vệ SHB Đà Nẵng phá bóng không tốt, để bóng đến chân Tuấn Hải.

Tiền đạo của Hà Nội FC bình tĩnh đánh bại thủ môn đối phương ở cự ly gần, ghi bàn giúp Hà Nội FC dẫn trước 1-0.

Lên tinh thần sau bàn thắng này, các cầu thủ Hà Nội FC càng tỏ ra hiệu quả hơn trong những pha tấn công ở những phút sau đó. Trước khi hiệp một kết thúc, đội khách có tiếp bàn thắng thứ hai.

CLB Hà Nội bất bại ở 3 vòng đấu gần đây nhất (Ảnh: Hà Nội FC).

Phút 45, hai ngoại binh của Hà Nội FC phối hợp với nhau, Passira chuyền bóng cho Fernando, để Fernando lao xuống dứt điểm chính xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC chủ động giảm tốc độ, nhưng họ vẫn đủ sức bảo toàn chiến thắng 2-0. Với trận thắng này, đoàn quân của HLV Yusuke Adachi (người Nhật Bản) có 8 điểm sau 6 trận. Họ cải thiện đáng kể vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Hà Nội FC đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026. Đặc biệt, từ khi HLV Yusuke Adachi cầm quân, nhà cựu vô địch V-League vẫn bất bại, họ có hai trận thắng và một trận hòa dưới thời HLV này.