Thắng ngược UAE, Iraq nuôi hy vọng giành vé dự World Cup 2026

Bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền ở phút thứ bù giờ thứ 17 của hiệp hai đã đưa đoàn quân HLV Graham Arnold tiến vào vòng play-off liên lục địa, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Iraq là đại diện châu Á duy nhất tham dự vòng play-off World Cup liên lục địa (Ảnh: Reuters).

Trận đấu đầy căng thẳng trên sân vận động Basra chật kín khán giả nhưng chỉ thực sự diễn ra sôi động ở hiệp hai. Phút 52, tiền đạo gốc Brazil Caio Lucas phá vỡ thế bế tắc, đi bóng vượt qua thủ môn Jalal Hassan để ghi bàn thắng đưa UAE vươn lên dẫn trước 1-0.

Phút 66, Iraq dù chơi kém hơn trong phần lớn thời gian, họ đã gỡ hòa nhờ một tình huống cố định. Từ quả đá phạt của Amir Al Ammari, cầu thủ vào sân thay người Mohanad Ali đánh đầu đưa bóng chạm vào cầu thủ UAE rồi đi vào lưới, quân bình tỷ số 1-1.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm khi thời gian bù giờ kéo dài kỷ lục. Mohanad Ali một lần nữa là tâm điểm khi cú đánh đầu của anh đưa bóng đi trúng tay cầu thủ UAE trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Yusuke Araki đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Phút 90+17, Amir Al-Ammari lạnh lùng thực hiện cú sút phạt đền quyết định, đánh lừa thủ môn Khalid Eisa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Iraq.

Chung cuộc, Iraq giành chiến thắng 3-2 sau khi hai đội đã hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi. Kết quả này đưa Iraq tiến vào vòng play-off liên lục địa diễn ra vào tháng 3/2026, nơi 16 đội sẽ được chia làm 4 nhánh và cạnh tranh theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra 4 đại diện cuối cùng góp mặt tại World Cup 2026.