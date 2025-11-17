Na Uy lập cột mốc lịch sử ở World Cup, Erling Haaland nói điều bất ngờ

32 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026 Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Âu (5 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana

"Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao khi giúp Na Uy đến World Cup. Tôi đã kỳ vọng điều này từ nhiều năm rồi", Erling Haaland bày tỏ sau chiến thắng ngược dòng của tuyển Na Uy trước Italy ở lượt cuối bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của tuyển Na Uy trước Italy (Ảnh: AFP).

Bất chấp đội chủ nhà Italy có bàn mở tỷ số trước trong hiệp 1, tiền đạo Man City đã toả sáng trong hiệp 2 với cú đúp bàn thắng chỉ trong một phút (phút 78 và 79), cùng với các pha lập công của Antonio Musa (phút 63) và Jorgen Strand Larsen (phút 90+3) để giúp Na Uy thắng ngược chung cuộc với tỷ số 4-1.

Chiến thắng này giúp Na Uy làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup sau gần 3 thập kỷ, giành vé đến thẳng Bắc Mỹ bằng chiến tích chuỗi 8 trận thắng liên tiếp để đứng đầu bảng I.

Đội bóng đến từ Scandinavia đã giành được vị trí đầu bảng khi ghi được 37 bàn thắng trong suốt hành trình chinh phục vé dự World Cup 2026, với 16 trong số những bàn thắng đó được ghi bởi tiền đạo sinh năm 2000.

Màn toả sáng của Erling Haaland đã nhận được tràng vỗ tay khen ngợi của đông đảo người hâm mộ trên sân San Siro khi anh được HLV Stale Solbakken thay ra ở phút 88.

Erling Haaland ăn mừng phấn khích sau khi ghi bàn cho tuyển Na Uy (Ảnh: Getty).

"Tôi phải gánh vác rất nhiều trọng trách và đó là điều tôi luôn nỗ lực thực hiện kể từ khi vào đội tuyển quốc gia năm 2019. Tôi không biết bạn muốn gọi đó là lịch sử hay bất cứ điều gì bạn muốn nói.

"Na Uy chưa bao giờ vượt qua vòng loại từ khi tôi chào đời đến nay, đó là một thành tựu thực sự to lớn đối với tôi khi có thể làm được điều này. Một lần nữa, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để biến điều đó thành hiện thực", Erling Haaland vui mừng chia sẻ khi cùng Na Uy lập cột mốc lịch sử.

HLV Stale Solbakken cũng xúc động khi chứng kiến đội bóng do ông dẫn dắt giành vé dự World Cup 2026: "Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có một buổi tối nào tuyệt hơn thế này. Mọi thứ gần như siêu thực. Tôi mất mẹ năm nay, cha tôi xem trận đấu một mình.

Còn tôi thì đứng đây với Kenta, người bạn thuở nhỏ cùng lớn lên từ sân cát. Bây giờ chúng tôi đứng ở San Siro. Đúng là câu chuyện điên rồ".