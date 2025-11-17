Haaland cùng Na Uy giành vé dự World Cup 2026, Italy phải đá vé vớt

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 27/11 (Ảnh: UEFA).

Tại bảng I, thành Rome đã phải chứng kiến thất bại cay đắng của Azzurri khi tuyển Italy thua Na Uy 1-4 trong trận đấu quyết định tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Haaland lập cú đúp vào lưới Italy, cùng Na Uy giành vé dự World Cup 2026 đầy thuyết phục (Ảnh: Football Italia).

Dù nhiệm vụ thắng 9-0 là bất khả thi, nhưng đoàn quân HLV Gennaro Gattuso vẫn đặt mục tiêu phục thù nhưng cuối cùng bị Na Uy dập tắt hy vọng bằng một màn trình diễn tấn công hủy diệt trong hiệp hai.

Phút 11, cầu thủ Na Uy mắc lỗi khống chế, tạo điều kiện cho Italy phối hợp nhanh, kết thúc bằng cú xoay người dứt điểm cận thành của Francesco Pio Esposito, mở tỷ số 1-0.

Chủ nhà muốn thừa thắng xông lên, nhưng Na Uy đã thông minh làm chậm nhịp độ trận đấu, thậm chí kéo cả siêu sao Erling Haaland về yểm trợ phòng ngự, giữ vững tỷ số cho đến hết hiệp một.

Italy gục ngã trước Na Uy, phải đá play off đầy rủi ro để giành cơ hội đến VCK World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Na Uy hoàn toàn thay đổi chiến thuật, dâng cao tấn công và liên tục hãm thành. Bốn bàn thắng liên tiếp được ghi ở các phút 63, 78, 79 và 90+3, trong đó có cú đúp của Erling Haaland, đã dập tắt hoàn toàn ý chí của các cầu thủ Italy.

Thất bại nặng nề này chính thức trao tấm vé trực tiếp tới World Cup 2026 cho Na Uy và đẩy Italy xuống đá vòng play-off tranh vé vớt đầy rủi ro.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Đội tuyển Anh đã chính thức về đích tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 một cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Albania 2-0 ngay trên sân khách. Dù đã đoạt vé từ trước, "Tam Sư" vẫn duy trì phong độ hủy diệt, kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng cả 8 trận đấu và không để thủng lưới.

Harry Kane ăn mừng khi giúp tuyển Anh giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: Getty).

Thành tích này của "Tam Sư" thậm chí còn trở nên vĩ đại hơn khi xét đến bối cảnh bảng đấu. Tây Ban Nha có khả năng kết thúc vòng loại mà không thủng lưới, nhưng họ chỉ thi đấu ở bảng có 4 đội, trong khi Anh tranh tài ở bảng có 5 đội.

Kết quả, giúp tuyển Anh trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vòng loại châu Âu đạt được thành tích không thủng lưới trong một bảng đấu có ít nhất 5 đội tham dự.

Trở lại trận đấu giữa tuyển Anh và Albania, sự tỏa sáng của tiền đạo chủ lực Harry Kane đã giải quyết thế bế tắc, đem về cho "Tam Sư" hai bàn thắng liên tiếp ở phút 74 và 82.

Dù Albania đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, họ hoàn toàn bất lực trước lối chơi phòng ngự kỷ luật mà thầy trò HLV Thomas Tuchel áp dụng. Với chiến thắng này, tuyển Anh kết thúc vòng loại ở vị trí dẫn đầu bảng K với 24 điểm tuyệt đối, còn Albania đứng thứ 2 với 14 điểm.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Trong trận đấu thủ tục cuối cùng ở bảng D vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Azerbaijan. Dù HLV Deschamps tung đội hình thử nghiệm và bất ngờ bị dẫn trước, Pháp vẫn thể hiện được bản lĩnh.

Azerbaijan mở tỷ số ngay phút thứ 4 do công của tiền đạo Dadashov. Tuy nhiên, "Gà trống Gaulois" nhanh chóng ổn định và cân bằng tỉ số 1-1 nhờ pha bật cao đánh đầu của Mateta ở phút 17. Sức ép của Pháp nhanh chóng đưa đội bóng này vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 30 nhờ công của Akliouche.

Tuyển Pháp giành chiến thắng trong ngày thiếu vắng Mbappe (Ảnh: Getty).

Trước khi bước vào giờ nghỉ, Pháp ghi bàn thắng thứ 3 từ một tình huống thiếu may mắn của chủ nhà. Cú sút của cầu thủ đội khách khiến thủ môn Mahammadaliyev vô tình phản lưới nhà, nâng tỉ số lên 3-1 nghiêng về Pháp.

Bước sang hiệp hai, Pháp tiếp tục dồn ép đối thủ và liên tục hãm thành. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách lại tỏ ra khá vô duyên trong những tình huống cuối cùng. Cả hiệp hai, Pháp tung ra tới 9 cú sút nhưng chỉ có đúng 1 lần bóng đi trúng đích và không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, Pháp giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách. Kết quả này giúp thầy trò HLV Deschamps hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2026 một cách trọn vẹn, dù màn trình diễn có phần thiếu sắc sảo, đặc biệt là trong hiệp hai.