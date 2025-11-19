Tây Ban Nha, Bỉ, Scotland, Áo, Thụy Sĩ giành vé dự World Cup 2026

Vòng loại khu vực châu Âu đã xác định 12 đội tuyển giành vé chính thức dự World Cup 2026 là Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Croatia, Na Uy, Scotland, Áo, Thụy Sĩ. 12 đội tuyển sẽ phải thi đấu play-off là Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, Ba Lan, Bosnia & Herzegovina, Italy, Wales, Abania, CH Séc.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã đảm bảo suất tham dự World Cup 2026 sau trận hòa căng thẳng 2-2 với Thổ Nhĩ Kỳ tại Seville (Tây Ban Nha) vào rạng sáng ngày 19/11. "La Roja" kết thúc vòng loại ở vị trí đầu bảng E với thành tích bất bại, dù đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng trước một đối thủ kiên cường.

Tây Ban Nha có trận đấu đầy khó khăn trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 19/11 (Ảnh: Getty).

Nhà đương kim vô địch châu Âu có khởi đầu như mơ khi Dani Olmo mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng cần một chiến thắng với cách biệt gần như không thể (7 bàn) để giành vé trực tiếp, đã chiến đấu quả cảm.

Phút 42, Deniz Gul gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Hơn 10 phút sau, Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra cú sốc lớn khi Salih Ozcan tung cú sút xa từ rìa vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-1 trong sự kinh ngạc của khán giả đội nhà.

Tuy nhiên, đội trưởng Mikel Oyarzabal đã tỏa sáng đúng lúc, cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 62. Bàn thắng này giúp Tây Ban Nha tránh được trận thua đầu tiên trên sân nhà ở một trận đấu vòng loại.

Với kết quả này, Tây Ban Nha chính thức giành tấm vé trực tiếp, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ phải bằng lòng với một suất tham dự vòng play-off để tìm kiếm cơ hội cuối cùng đến World Cup 2026.

Ở trận đấu cùng giờ, Bỉ có chiến thắng dễ dàng khi đè bẹp Liechtenstein với tỷ số đậm 7-0, chính thức cầm trong tay tấm vé tham dự World Cup 2026. Chiến thắng này không chỉ xóa tan nỗi thất vọng ở những lượt đấu trước mà còn giúp đoàn quân HLV Rudi Garcia kết thúc chiến dịch vòng loại với thành tích bất bại.

Chiến thắng thứ 5 trong tổng 8 trận đấu đã mang về cho Bỉ 18 điểm, đứng đầu Bảng J, hơn đội á quân Wales 2 điểm và giành được suất tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần thứ 15 Bỉ tham dự vòng chung kết và đã hai lần vào đến bán kết.

Bỉ giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước Liechtenstein để chính thức đoạt vé trực tiếp dự VCK World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Được thi đấu trên sân nhà, Bỉ khởi đầu mạnh mẽ với bàn mở tỉ số từ một pha đánh đầu của Hans Vanaken chỉ sau 150 giây. Tuy nhiên, phải mất thêm 32 phút, Bỉ mới ghi được bàn thứ hai khi Alexis Saelemaekers kiến tạo cho Jeremy Doku dứt điểm cận thành. Doku tiếp tục tỏa sáng ở phút 41, rê bóng qua ba hậu vệ trước khi dứt điểm xuất sắc, nâng tỷ số lên 3-0.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Bỉ xóa tan những lời chỉ trích sau trận hòa 1-1 trước Kazakhstan hôm 15/11. Liechtenstein kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup khi là đội duy nhất không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Bước sang hiệp hai, các cầu thủ Bỉ chiêu đãi khán giả nhà “bữa tiệc bàn thắng” khi có tới 4 pha lập công chỉ trong vòng 7 phút. Brandon Mechele là người nâng tỉ số lên 4-0.

3 phút sau Alexis Saelemaekers ghi bàn thắng thứ 5 cho tuyển Bỉ. Trong thời gian từ phút 57 đến 58, Charles De Ketelaere hoàn tất cú đúp nhanh như chớp, với các đường kiến tạo từ Doku và Thomas Meunier.

Scotland (xanh) giành vé dự World Cup 2026 sau khi đánh bại Đan Mạch 4-2 (Ảnh: Getty).

Ở bảng C, Scotland gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ mạnh hơn Đan Mạch 4-2 trên sân nhà. Scotland đứng đầu bảng với 13 điểm và giành vé dự World Cup 2026 còn Đan Mạch (11 điểm) phải chấp nhận đá play-off.

Ở bảng B, Thụy Sĩ hòa Kosovo 1-1 và giành ngôi đầu bảng với 14 điểm cùng tấm vé dự World Cup 2026. Ở bảng H, Áo hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 và có được 19 điểm, giành vé dự World Cup 2026. Kosovo và Bosnia & Herzegovina đành hài lòng với tấm vé đá play-off.