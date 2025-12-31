Alex De Minaur quyết tâm hạ Alcaraz, Sinner trong năm 2026

Chia sẻ trước báo giới, Alex De Minaur thể hiện sự quyết tâm: "Tôi đã có những trận đấu rất sít sao với Alcaraz và Sinner trong những năm qua, và tôi cảm thấy mình ngày càng tiến gần hơn đến trình độ của họ.

Tôi sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng và tìm ra những miếng đánh mới. Mục tiêu cuối cùng của tôi là trở nên to lớn, mạnh mẽ hơn và không ngừng cải thiện bản thân".

Alex De Minaur thể hiện quyết tâm cao trước Australian Open 2026 (Ảnh: ATP).

Trong năm 2025, Alex De Minaur có 5 lần đối đầu Alcaraz và 8 lần chạm trán với Sinner. Tay vợt người Australia thất bại trong cả 13 trận đấu và anh quyết tâm sẽ tạo nên sự khác biệt trong năm 2026.

Danh hiệu duy nhất mà Alex De Minaur có được trong năm 2025 là chức vô địch giải ATP 500 Washington Open diễn ra ở Mỹ vào tháng 7. Tay vợt người Australia lên ngôi sau khi thắng Alejandro Davidovich Fokina sau 3 set với các tỷ số 5-7, 6-1, 7-6.

Trước thềm Australian Open 2026 diễn ra từ ngày 18/1 đến 1/2, Alex De Minaur là niềm hy vọng số một của chủ nhà Australia. De Minaur đánh giá về bản thân: "Tư duy của tôi là sự tiến bộ chắc chắn sẽ không xảy ra nếu không làm việc chăm chỉ.

Đôi khi, bạn có thể nỗ lực hết sức và kết quả không đến. Nhưng khả năng đạt được kết quả sẽ cao hơn nhiều nếu bạn nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân”.

Alex De Minaur khép lại năm 2025 với vị trí số 7 thế giới và anh sẽ là hạt giống số 7 ở Australian Open 2026. Nếu tiến sâu ở Grand Slam trên sân nhà, tay vợt người Australia nhiều khả năng chạm trán một trong 4 tay vợt hàng đầu thế giới là Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic ở tứ kết.