Tay vợt Việt Nam giành 2 chức vô địch ở giải đấu pickleball tại Australia

Mặc dù giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao của pickleball Australia nhưng Phương Anh vẫn xuất sắc tiến vào trận chung kết với thành tích ấn tượng. Tay vợt Việt Nam bước vào trận chung kết đơn nữ gặp đối thủ Angelene McLean, một trong những tài năng trẻ hàng đầu Australia và được xem như ứng cử viên vô địch của giải đấu.

Thành tích tại PPA Queensland Slam giúp Phương Anh giữ vững vị trí top 1 U18 châu Á (Ảnh: Sophiapickleball).

Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả địa phương, tay vợt Việt Nam Sophia Phương Anh đã có màn trình diễn đầy thuyết phục. Với chiến thuật sắc bén cùng nền tảng kỹ thuật vững vàng, cô hoàn toàn làm chủ thế trận và giành chiến thắng áp đảo 2-0 (11/3, 11/0).

Kết quả ấn tượng này không chỉ mang về chức vô địch đơn nữ U18 PPA Queensland Slam, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh và tài năng của Phương Anh trước một đối thủ được đánh giá rất cao.

Chỉ một ngày sau khi đánh bại Angelene McLean để giành ngôi vương nội dung đơn nữ, Phương Anh tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi bắt cặp với chính đối thủ này rồi vô địch thuyết phục ở nội dung đôi nữ U18 vào chiều 14/9.

Sự kết hợp giữa hai tay vợt trẻ đã mang đến một màn trình diễn đỉnh cao. Lối chơi ăn ý cùng sự máu lửa giúp họ giành chiến thắng áp đảo trước cặp đôi chủ nhà Sophie Mason và Fallyn Kelly.

Trận chung kết nhanh chóng kết thúc với tỉ số 2-0 (11/1, 11/3), đánh dấu một chiến thắng vang dội và khép lại tuần lễ thành công rực rỡ của Sophia Phương Anh tại Australia.

Thành tích tại PPA Queensland Slam không chỉ mang về danh hiệu cho Sophia Phương Anh, mà còn củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu của cô trong làng pickleball trẻ châu Á.

Chức vô địch này là tín hiệu tích cực cho thấy sự phát triển của bộ môn pickleball tại Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Thành công của Sophia Phương Anh chính là nguồn cảm hứng lớn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho môn thể thao này tại nước nhà.