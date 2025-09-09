Ngày 9/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, BS.CK2 Nguyễn Xuân Anh, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, làm việc tại một phòng khám ở TPHCM, cho biết vừa qua ông đã tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp bị chấn thương nặng khi chơi thể thao.

Các bệnh nhân đều ở độ tuổi U40. Trường hợp thứ nhất là một người đàn ông đã có nhiều năm chơi tennis, cầu lông và hầu như không bị chấn thương nặng nào.

Thời gian gần đây, bệnh nhân mới chuyển sang chơi pickleball Trong một trận đấu kéo dài, người đàn ông cố chạy theo cứu bóng thì nghe tiếng "bựt" ở gót chân và bị trẹo đầu gối.

Tại cơ sở y tế, ảnh chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước nặng, phải tiến hành phẫu thuật khẩn và dự kiến mất nhiều thời gian để hồi phục.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông vừa chơi tennis xong thì chuyển sang chơi pickleball. Bệnh nhân cũng nghe âm thanh lạ và bị đau khi dậm chân cứu bóng.

Kết quả chụp chiếu hình ảnh cho thấy, bệnh nhân đứt hoàn toàn gân gót, cần phải mổ nối gân.

Ảnh chụp chiếu ghi nhận bệnh nhân đứt hoàn toàn gân gót (Ảnh: BS).

"Đặc điểm chung của các bệnh nhân là chơi thể thao quá tải vì vui và ham bóng, đồng thời có thể chơi không đúng kỹ thuật vì không có huấn luyện viên hỗ trợ.

Dù là môn thể thao nào, người chơi cũng cần học đúng kỹ thuật và cần khởi động làm nóng kỹ. Đặc biệt, không vì nghĩ pickleball là môn thể thao nhẹ nhàng mà ham cứu bóng.

Đã có nhiều bệnh nhân đến gặp tôi khám vì đau khuỷu tennis elbow (viêm lồi cầu ngoài), đau vai, gối, lưng…", bác sĩ Xuân Anh cảnh báo.

Trước trường hợp trên, đã có nhiều bệnh nhân gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình chơi pickleball. Vào tháng 4, một nữ diễn viên 30 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy chân ngay giữa sân đấu pickleball ở TPHCM.

Qua kiểm tra và chụp chiếu hình ảnh tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị gãy 1/3 giữa thân xương đùi bên trái, phải mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật được đánh giá khá khó, vì bệnh nhân cao 1,78m, có đường gãy xương tét dọc xuống theo xương đùi trái.

Trải qua quá trình cân nhắc và chuẩn bị, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ cho bệnh nhân bằng kỹ thuật đường mổ nhỏ đóng đinh với chốt 2 đầu xương đùi.