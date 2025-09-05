Người đàn ông bị ngừng tim gần 40 phút khi đang chơi Pickleball

Sáng 5/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân N.M.T. (49 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) bị ngừng thở, ngừng tim gần 40 phút.

Theo đó, hôm 26/8, trong quá trình chơi Pickleball, anh T. đột ngột bị ngã xuống sân. Ngay sau đó, anh T. được người chơi cùng ép tim và gọi xe cấp cứu. Trên đường đến viện, anh T. tiếp tục được cấp cứu, ép tim liên tục.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân T. (Ảnh: Đức Chung).

Sau 25 phút, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng tím tái toàn thân, hôn mê sâu, ngừng thở, ngừng tim.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, tỉnh táo hơn và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hải, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), yếu tố quyết định thành công của việc cứu sống bệnh nhân N.M.T. là được cấp cứu ngừng tuần hoàn ban đầu ngay tại chỗ và trên đường vận chuyển, từ đó giúp duy trì tuần hoàn não.

Bên cạnh đó còn có sự phối hợp nhanh chóng, ăn ý giữa các khoa Cấp cứu - Tim mạch - Hồi sức tích cực và được sự chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.