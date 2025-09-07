Tay vợt Việt kiều Phúc Huỳnh lên ngôi vô địch pickleball PPA châu Á 2025

Ngày thi đấu cuối cùng của giải Pickleball PPA châu Á (Tour Asia) Việt Nam mở rộng 2025, diễn ra hôm nay (7/9) tại TPHCM, khép lại với chiến thắng vang dội thuộc về tay vợt Phúc Huỳnh.

Phúc Huỳnh vô địch giải PPA Tour Asia Việt Nam mở rộng 2025 (Ảnh: Đ.B).

Anh xuất sắc đánh bại đối thủ nặng ký Lý Hoàng Nam chỉ sau hai ván đấu chóng vánh, khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp của mình trên đấu trường tầm cỡ quốc tế.

Trước đó, Phúc Huỳnh lần lượt vượt qua Jack Wong (Hong Kong) ở tứ kết và Trịnh Linh Giang ở bán kết. Đây là những tay vợt được đánh giá cao về kinh nghiệm và thể lực.

Phúc Huỳnh chơi rất hay trong trận chung kết diễn ra hôm nay (7/9) tại TPHCM (Ảnh: Đ.B).

Thế nhưng, bằng lối chơi đầy tự tin, khả năng xử lý bóng tinh tế và sự quyết đoán trong từng pha bóng, anh đã chứng minh mình xứng đáng với ngôi vương.

Ở trận chung kết, Lý Hoàng Nam khởi đầu mạnh mẽ khi dẫn 4-0 trong ván đầu tiên. Tuy nhiên, sự bình tĩnh và khả năng điều chỉnh thế trận xuất sắc giúp Phúc Huỳnh nhanh chóng lật ngược tình thế, Tay vợt Việt kiều thắng 11-5 trong ván đầu, tạm dẫn trước Lý Hoàng Nam 1-0.

Sang ván hai, với kỹ năng tấn công bùng nổ và những pha xử lý chính xác, Phúc Huỳnh gần như không cho Lý Hoàng Nam cơ hội phản kháng. Tay vợt Việt kiều khép lại ván đấu thứ nhì với tỷ số áp đảo 11-1, qua đó thắng 2-0 (11-5, 11-1) trong trận chung kết, giành chức vô địch đầy thuyết phục.