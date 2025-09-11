Tay vợt pickleball số một thế giới Ben Johns tới Việt Nam tranh tài

Chiều 10/9, trang chủ PPA Tour Asia xác nhận, Ben Johns sẽ tới Việt nam để tham dự Vietnam Cup 2025. Giải đấu sẽ diễn ra từ 30/9 đến 4/10 tại Cung thể thao Tiên Sơn và Làng thể thao Tuyên Sơn, với tổng giá trị giải thưởng 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng).

Ben Johns trong buổi giao lưu cùng khán giả tại Long Biên, Hà Nội (Ảnh: Quyết Thắng).

Bên cạnh Ben Johns, hàng loạt ngôi sao pickleball hàng đầu thế giới khác cũng sẽ góp mặt tại Đà Nẵng, bao gồm: Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Christian Alshon, Zane Navratil, Zoey Chao Yi Wang và Kaitlyn Christian.

Cùng với đó, giải đấu lần này cũng quy tụ những tay vợt nổi tiếng của Việt Nam từng đạt thành tích nổi bật trong hệ thống giải PPA Tour Asia 2025, như: Trịnh Linh Giang (vô địch đơn nam Malaysia Open 2025); Lý Hoàng Nam (á quân đơn nam MB Vietnam Open 2025); Phúc Huỳnh (vô địch đơn nam MB Vietnam Open 2025).

Với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao pickleball quốc tế và Việt Nam, người hâm mộ đang rất mong chờ một trận "siêu kinh điển" giữa tay vợt số 1 châu Á, Trịnh Linh Giang và tay vợt số 1 thế giới, Ben Johns. Đây hứa hẹn là màn so tài đầy kịch tính, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả nước nhà.

Ben Johns được xem là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại của làng pickleball. Kể từ năm 2020, anh đã giữ vững vị trí số 1 thế giới ở cả ba nội dung.

Thành tích của anh là một sự áp đảo tuyệt đối, với chuỗi 108 trận thắng liên tiếp ở nội dung đơn, 123 danh hiệu PPA (huy chương vàng) tính đến giải Red Rock Open 2024, cùng 21 danh hiệu Triple Crown - nhiều hơn bất kỳ tay vợt nam nào trong lịch sử.

Tay vợt người Mỹ cũng nắm giữ kỷ lục về số danh hiệu đôi liên tiếp khi thi đấu cùng Anna Leigh Waters, với 16 chức vô địch từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2024. Đáng chú ý, tính đến Red Rock Open 2024, Ben Johns đã tham dự 59 giải PPA và luôn giành ít nhất một huy chương.