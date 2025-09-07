Nhật Bản và Brazil thất bại ở bán kết giải bóng chuyền nữ thế giới

Trận bán kết giữa đội tuyển số một thế giới Italy và đội tuyển số hai thế giới Brazil tối 6/9 diễn ra vô cùng kịch tính. Hai bên giành giật nhau từng điểm một ở cả 5 hiệp đấu.

Trận đấu giữa Italy và Brazil diễn ra vô cùng căng thẳng (Ảnh: Siam Sport).

Trong hiệp một, Brazil khởi đầu tốt hơn, họ dẫn điểm đội tuyển bóng chuyền nữ Italy, trước khi giành chiến thắng sát nút trong hiệp đấu này, với tỷ số 25-22. Brazil tạm thời dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, Italy không phải là đội dễ buông xuôi. Sang hiệp hai, mọi việc diễn ra ngược lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thắng lại với tỷ số 25-22, san bằng cách biệt 1-1.

Sang đến hiệp 3, trận đấu còn kịch tính hơn hai hiệp đầu tiên. Các vận động viên (VĐV) nữ Brazil rất dẻo dai trong hiệp đấu này, khi giành chiến thắng nghẹt thở 30-28, tạm thời dẫn trước 2-1.

Dù vậy, đến hiệp thi đấu thứ 4, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy một lần nữa san bằng tỷ số 2-2, khi thắng ở hiệp 4 với tỷ số 25-22.

Đội tuyển Italy giành quyền vào chung kết (Ảnh: Siam Sport).

Chưa hết, hai đội vẫn đầy sung sức trong hiệp thi đấu thứ 5, hiệp đấu quyết định. Trong hiệp thi đấu cuối cùng, các VĐV của đội bóng số một thế giới Italy tỏ ra kinh nghiệm hơn, khi giành chiến thắng 15-13.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thắng Brazil 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22 và 15-13). Italy giành quyền vào chung kết.

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Italy trong trận chung kết là Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ thắng Nhật Bản 3-1 (16-25, 25-17, 25-18 và 27-25) trong trận bán kết còn lại.

Trận chung kết giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ (lúc này đã vươn lên hạng 4 thế giới) sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay (7/9), tại Nhà thi đấu Hua Mak (Bangkok, Thái Lan). Trước đó, vào lúc 15h30, hai đội Nhật Bản và Brazil sẽ đấu trận tranh hạng ba.