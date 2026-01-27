Tay vợt gốc Việt dừng bước tại tứ kết Australian Open

Alexander Zverev đã ghi tên mình vào bán kết Australian Open lần thứ ba liên tiếp vào sáng 27/1, chấm dứt hành trình Grand Slam đầy ấn tượng của Learner Tien. Tay vợt người Đức, người từng lọt vào trận chung kết Grand Slam thứ ba tại Melbourne năm ngoái, đã phải trải qua bốn set đấu căng thẳng để giành chiến thắng 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3), tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Alexander Zverev giành tấm vé đầu tiên vào bán kết Australian Open 2026 (Ảnh: Getty).

Thi đấu dưới mái che khép kín của sân Rod Laver Arena do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, tay vợt số 3 thế giới kiểm soát phần lớn trận đấu nhờ khả năng giao bóng uy lực và ổn định. Theo thống kê, Zverev tung ra tới 24 cú ace và cứu thành công cả ba break-point phải đối mặt bằng những cú giao bóng không thể đáp trả, trong đó có một điểm cũng là set-point của đối thủ ở tỷ số 5-6 trong set bốn. Zverev cũng áp đảo hoàn toàn các pha bóng ngắn từ 0 đến 4 lần chạm vợt, thắng 106 điểm so với 68 của Tien.

Sau chiến thắng gây chấn động trước Daniil Medvedev ở vòng bốn, Tien tiếp tục khiến Zverev phải dè chừng khi thắng liền bốn điểm để lật ngược thế cờ trong loạt tie-break set hai, từ chỗ bị dẫn 3-5. Tuy nhiên, những cú giao bóng xuất sắc một lần nữa giúp tay vợt người Đức nhanh chóng lấy lại thế trận và dễ dàng bứt phá trong set ba.

Với lối chơi kiên nhẫn, Tien tỏ ra hiệu quả hơn trong những pha bóng bền, gây áp lực bằng độ chính xác thay vì sức mạnh, đồng thời tận dụng tốt chiều ngang sân để mở góc đánh. Dẫu vậy, các điểm số “miễn phí” từ những game giao bóng của Zverev liên tục xuất hiện, giúp tay vợt người Đức thoải mái bung hết tay và chủ động kéo đối thủ vào các loạt đánh bóng ngay từ tình huống trả giao.

Learner Tien chưa thể tạo bất ngờ trước Zverev (Ảnh: Getty).

Zverev khép lại mùa giải 2025 ở vị trí số 3 thế giới, song vẫn tự đánh giá đó là một năm “vô cùng không thỏa mãn” khi chỉ giành được đúng một danh hiệu tại Munich. Tuy nhiên, tại Australian Open năm nay, tay vợt 28 tuổi đang thể hiện đúng những tiêu chuẩn khắt khe của bản thân, đặc biệt qua hai chiến thắng liên tiếp trước Francisco Cerundolo đang đạt phong độ cao và Learner Tien, những đối thủ đều từng có ít nhất một lần đánh bại anh ở mùa trước.

Lần thứ 10 góp mặt ở bán kết Grand Slam, cũng là lần đầu tiên kể từ Australian Open năm ngoái, Zverev sẽ chờ đợi người chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz và niềm hy vọng của nước chủ nhà Australia, Alex de Minaur.