Sinner, Djokovic dễ dàng vào tứ kết Australian Open

Jannik Sinner đã vượt qua một khoảnh khắc chệch choạc ngắn ngủi ở cuối trận đấu để đánh bại đồng hương Luciano Darderi với tỷ số 6-1, 6-3, 7-6(2) tại Australian Open vào chiều 26/1, qua đó giành vé vào tứ kết tại Melbourne.

Tay vợt số 2 thế giới đã thể hiện một phong độ đầy uy lực, kết hợp độ chính xác không ngừng với sự lạnh lùng cần thiết, phần lớn dập tắt mọi nghi ngờ và kịch tính. Sau khi gặp vấn đề chuột rút ở vòng trước trước Eliot Spizzirri, trận đấu mà anh thừa nhận mình đã “gặp may” nhờ mái che sân kịp thời được đóng lại, Sinner tiếp tục trải qua một cái kết căng thẳng trước Darderi, khi cả nhịp độ thi đấu lẫn thể trạng của anh thoáng chững lại.

Jannik Sinner thể hiện phong độ chắc chắn ở trận đấu tại vòng 4 Australian Open (Ảnh: Getty).

“Đây là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi là bạn tốt ngoài sân, điều đó cũng tạo ra chút trở ngại khi phải kết liễu đối thủ. Ở set ba, tôi có một vài cơ hội bẻ game nhưng không tận dụng được. Sau đó tôi trở nên khá căng cứng, vì vậy tôi rất vui khi có thể kết thúc trận đấu trong ba set”, Sinner chia sẻ về Darderi.

Trong lần chạm trán đầu tiên với Darderi, Sinner làm chủ thế trận từ cuối sân với khả năng bắt bóng chuẩn xác và những cú giao bóng sắc bén. Darderi thoáng tạo ra sức ép ở cuối set ba khi vùng lên bằng lối đánh tấn công mạnh mẽ từ cuối sân, giành được bốn cơ hội bẻ game ở game thứ 9 và dẫn 2-0 trong loạt tie-break. Tuy nhiên, Sinner đã đóng sập cánh cửa một cách dứt khoát, thắng liền bảy điểm để khép lại chiến thắng.

Tiếp theo, Sinner sẽ đối đầu Ben Shelton trong hành trình hướng tới mục tiêu sánh vai Novak Djokovic trở thành tay vợt hiếm hoi giành ba chức vô địch Australian Open liên tiếp. Cả hai hiện chỉ còn cách nhau một chiến thắng để có thể tạo nên màn so tài nảy lửa ở bán kết.

Với chiến thắng sau 2 giờ 9 phút trước Darderi, Sinner có lần thứ tư lọt vào tứ kết Australian Open, cân bằng thành tích với Grigor Dimitrov, Kei Nishikori và Stefanos Tsitsipas, những người có số lần vào tứ kết nhiều thứ tư trong số các tay vợt còn thi đấu.

Sự kết hợp giữa sức mạnh và hiệu quả đã giúp Sinner giành chiến thắng chóng vánh trong ba set, qua đó tránh được thêm những dấu hỏi về thể lực. Anh kết thúc trận đấu với 46 cú winner, trong đó có 19 cú ace, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng trước các tay vợt đồng hương, nâng kỷ lục ở cấp độ ATP Tour trước người Ý lên 18-0.

“Chúng tôi đã làm việc rất nhiều, đặc biệt là với cú giao bóng. Chúng tôi có điều chỉnh đôi chút động tác, và tôi cảm thấy tự tin hơn. Vẫn còn chỗ để cải thiện, điều đó là bình thường, nhưng tôi rất hài lòng với cách mình trở lại ở mùa giải mới. Cuối mùa trước, tôi giao bóng rất tốt, và bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn nhiều”, Sinner nói thêm.

Lorenzo Musetti lần đầu vào tứ kết Australian Open (Ảnh: Getty).

Hạt giống số 5 Lorenzo Musetti đã có màn trình diễn đầy cảm hứng để dễ dàng vượt qua tay vợt người Mỹ Taylor Fritz với tỷ số 6-2, 7-5, 6-4 tại sân Rod Laver Arena và lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải Australian Open, qua đó thiết lập cuộc đối đầu với nhà vô địch 10 lần Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia không phải thi đấu ở vòng 4 do Jakub Mensik bỏ cuộc.